Macau supera Las Vegas e transforma fortuna dos cassinos em conhecimento, ciência e desenvolvimento

247 – Macau, região administrativa especial da China, tornou-se um dos exemplos mais impressionantes de transformação econômica do século XXI. Antiga colônia portuguesa devolvida à soberania chinesa em 1999, o território deixou para trás a condição de enclave turístico regional para se converter na maior capital mundial dos cassinos, superando com folga Las Vegas e construindo uma das maiores rendas per capita do planeta.

Os números ajudam a explicar essa trajetória. Em 2025, os cassinos de Macau registraram receita bruta de jogos de aproximadamente US$ 30,9 bilhões, mais que o dobro da receita obtida pela famosa Las Vegas Strip, nos Estados Unidos. O resultado consolidou Macau como o maior mercado de apostas do mundo e reforçou a posição estratégica da cidade no projeto de desenvolvimento chinês.

O feito é ainda mais impressionante quando se observa a dimensão territorial. Macau possui cerca de 33 quilômetros quadrados e uma população próxima de 700 mil habitantes. Ainda assim, conseguiu construir uma indústria de entretenimento e turismo capaz de atrair dezenas de milhões de visitantes por ano, principalmente da China continental.

Como Macau ultrapassou Las Vegas

Durante décadas, Las Vegas foi considerada a capital mundial do jogo. A mudança começou a ganhar força após a reintegração de Macau à China.

Em 2001, o governo local encerrou o monopólio histórico dos cassinos e abriu o mercado para grupos internacionais. Empresas globais passaram a investir pesadamente no território, financiando resorts integrados, hotéis de luxo, centros de convenções e grandes complexos de entretenimento.

Shopping-center inspirado em Veneza em um dos cassinos de Macau (Photo: Brasil 247) Brasil 247

Ao mesmo tempo, Macau passou a se beneficiar de uma vantagem que nenhum concorrente possui: o acesso ao gigantesco mercado consumidor chinês. O crescimento econômico acelerado da China nas últimas duas décadas criou uma nova classe média e uma elite empresarial com enorme capacidade de consumo, transformando Macau em destino preferencial para turismo, negócios e lazer.

Em poucos anos, o território ultrapassou Las Vegas em receita de jogos. Mesmo após mudanças regulatórias promovidas por Pequim para reduzir a dependência dos chamados apostadores VIP, Macau manteve sua liderança global e continuou registrando números superiores aos do principal centro de apostas dos Estados Unidos.

Uma arrecadação bilionária a serviço do desenvolvimento

O que diferencia Macau de muitos outros polos de jogos de azar é a forma como o governo utiliza os recursos arrecadados.

A atividade é fortemente tributada. Os impostos sobre os cassinos respondem por mais de 80% das receitas públicas do território. Em 2025, a arrecadação proveniente do setor ultrapassou US$ 11 bilhões, garantindo ao governo recursos abundantes para investir em infraestrutura, saúde, educação e inovação.

Essa estratégia permitiu que Macau desenvolvesse uma das maiores reservas fiscais da Ásia e mantivesse elevados padrões de serviços públicos para sua população.

Mas o aspecto mais interessante está na decisão de transformar parte dessa riqueza em investimento permanente em conhecimento.

Universidades no centro da estratégia chinesa

Ao contrário da imagem frequentemente associada aos cassinos, Macau vem se consolidando também como um importante polo universitário e científico.

A Universidade de Macau tornou-se um símbolo dessa transformação. A instituição recebeu investimentos bilionários nas últimas décadas e passou por um processo de modernização que a colocou entre as universidades mais prestigiadas da Ásia.

Seu novo campus, construído na Ilha de Hengqin, impressiona pela dimensão e pela infraestrutura. Laboratórios de pesquisa avançada, centros de inovação tecnológica, bibliotecas modernas e programas internacionais fazem parte da estratégia de posicionar Macau como um centro regional de produção de conhecimento.

A universidade desenvolve pesquisas em áreas como inteligência artificial, microeletrônica, medicina de precisão, ciência de dados, oceanografia, engenharia e estudos internacionais, alinhando-se às prioridades tecnológicas da China.

Além da Universidade de Macau, outras instituições de ensino superior do território receberam apoio governamental para ampliar programas de pesquisa e fortalecer a cooperação internacional.

Da economia do jogo para a economia do conhecimento

Nos últimos anos, Pequim intensificou a orientação para que Macau reduza gradualmente sua dependência dos cassinos.

O objetivo não é eliminar o setor, que continua sendo uma fonte extraordinária de riqueza, mas utilizar essa riqueza como instrumento para construir uma economia mais sofisticada.

As novas concessões dos cassinos passaram a exigir investimentos em áreas não relacionadas ao jogo, como turismo cultural, tecnologia, entretenimento, exposições internacionais, pesquisa científica e educação superior.

A integração com a Ilha de Hengqin tornou-se peça central dessa estratégia. A região, localizada na província de Guangdong e conectada diretamente a Macau, está sendo desenvolvida como uma plataforma para inovação tecnológica, pesquisa científica, biotecnologia, medicina avançada e cooperação universitária.

O projeto faz parte da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, uma das iniciativas mais ambiciosas da China para criar um dos maiores polos de inovação do planeta.

Um modelo que chama atenção do mundo

A trajetória de Macau desafia estereótipos. Embora seja conhecida internacionalmente pelos cassinos, a cidade vem utilizando a riqueza produzida pelo setor para financiar objetivos estratégicos de longo prazo.

Enquanto muitos centros de apostas permanecem dependentes exclusivamente do turismo e do entretenimento, Macau busca transformar receitas extraordinárias em ativos permanentes: universidades de excelência, centros de pesquisa, infraestrutura científica e formação de capital humano.

A experiência reflete uma característica marcante do modelo chinês de desenvolvimento: a utilização de atividades altamente lucrativas para financiar educação, ciência e inovação.

O resultado é que a mesma cidade que abriga alguns dos maiores cassinos do mundo também se posiciona como um polo emergente de conhecimento e tecnologia. Mais do que superar Las Vegas em arrecadação, Macau procura construir uma vantagem que pode durar muito mais do que qualquer ciclo econômico: a capacidade de gerar ciência, formar talentos e produzir inovação.