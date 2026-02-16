Abono salarial começa a ser pago nesta segunda-feira

247 - Os trabalhadores nascidos em janeiro e que receberam, em média, até R$ 2.766 por mês com carteira assinada em 2024 começam a receber, nesta segunda-feira (16), o abono salarial referente ao ano-base. Neste primeiro lote, serão disponibilizados R$ 2,5 bilhões para aproximadamente 2 milhões de beneficiários.

As informações foram divulgadas pela Agência Brasil e detalham que o valor do benefício varia entre R$ 136 e R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados em 2024. O calendário de pagamentos seguirá de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

Quem recebe neste primeiro lote

Do total de beneficiários contemplados neste mês, cerca de 1,8 milhão são trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao Programa de Integração Social (PIS). Os pagamentos desse grupo, realizados pela Caixa Econômica Federal, somam R$ 2,29 bilhões.

Outros 217,2 mil beneficiários são servidores públicos inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Nesse caso, os valores, que chegam a R$ 301,9 milhões, são pagos pelo Banco do Brasil.

Quem tem direito ao abono salarial

Para receber o abono salarial, o trabalhador precisa cumprir alguns critérios. É necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024. Além disso, a remuneração média mensal no ano-base não pode ter ultrapassado R$ 2.766.

Outro requisito é que os dados do vínculo empregatício tenham sido informados corretamente pelo empregador no e-Social. Instituído pela Lei nº 7.998/90, o abono pode alcançar o valor de até um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado no ano-base.

Os recursos são provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e a habilitação dos beneficiários é feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Como será feito o pagamento do PIS

Para os trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao PIS, a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento prioritariamente por crédito em conta corrente ou poupança da própria instituição. Também é possível o depósito na Poupança Social Digital, movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem.

Quem não possui conta na Caixa pode efetuar o saque com Cartão Social e senha em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes CAIXA Aqui. Há ainda a opção de retirada nas agências, mediante apresentação de documento oficial com foto, ou saque sem cartão, utilizando biometria cadastrada.

Como será pago o Pasep

No caso dos servidores públicos vinculados ao Pasep, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil por crédito em conta bancária, transferência via TED ou Pix. Para quem não é correntista e não possui chave Pix, o saque pode ser feito presencialmente nas agências do banco.

Como consultar o benefício

Os trabalhadores podem consultar informações sobre valor, data de pagamento e situação da habilitação por diferentes canais. Entre eles estão o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o portal Gov.br e o telefone 158, do Ministério do Trabalho.

Também é possível obter dados por meio dos aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa, além do atendimento Caixa ao Cidadão pelo número 0800-726-0207.

A expectativa é que, ao longo de 2026, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o pagamento do abono salarial em todo o país.