Governo confirma salário mínimo de R$ 1.621 para 2026

247 - O governo federal confirmou que o salário mínimo passará para R$ 1.621 em 2026, um acréscimo de R$ 103 em relação aos atuais R$ 1.518. A correção valerá a partir de janeiro — portanto, será percebida pelo trabalhador no pagamento de fevereiro. As informações são do g1.

O cálculo segue o formato previsto na Constituição, que soma a inflação acumulada em 12 meses até novembro, medida pelo INPC, e o crescimento real do PIB de dois anos antes. Para 2026, entrou na conta o PIB de 2024, que cresceu 3,4%.

A regra, porém, foi limitada por uma lei aprovada em dezembro passado, que estabeleceu teto de 2,5% para o ganho real acima da inflação, como parte das restrições do arcabouço fiscal. Assim, o valor final combina 4,4% de inflação, conforme divulgado pelo IBGE, com 2,5% de aumento real.

Piso nacional afeta quase 60 milhões de brasileiros

O salário mínimo serve de referência direta ou indireta para 59,9 milhões de pessoas, de acordo com nota técnica do Dieese publicada em janeiro. Além dos empregados que recebem piso nacional, o valor influencia aposentadorias, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros programas sociais que não podem ser inferiores ao mínimo.

O reajuste também gera efeitos mais amplos, como a elevação do salário médio no país e o fortalecimento do poder de compra, influenciando setores da economia que dependem do consumo das famílias.

Um aumento mais robusto no piso nacional também implica maior despesa pública. Benefícios previdenciários, seguro-desemprego e abono salarial, entre outros, precisam ser reajustados de acordo com o novo valor.

Cálculos oficiais indicam que cada R$ 1 a mais no salário mínimo gera cerca de R$ 420 milhões adicionais em gastos no ano seguinte. Com o acréscimo de R$ 103 previsto para 2026, o impacto estimado chega a R$ 43,2 bilhões nas despesas obrigatórias. O avanço reduz o espaço para gastos discricionários, que são fundamentais para políticas e investimentos do governo federal.

Diferença entre o piso oficial e o salário considerado ideal

Embora haja reajuste, o Dieese aponta uma distância significativa entre o mínimo vigente e o valor necessário para atender plenamente às necessidades básicas de uma família de quatro pessoas. O órgão calcula que o salário ideal deveria ter sido de R$ 7.067,18 em novembro, valor 4,66 vezes superior ao piso nacional atual.