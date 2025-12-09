Preço da cesta básica caiu em 24 das 27 capitais brasileiras em novembro

247 - A redução no preço de itens essenciais voltou a ganhar força em novembro, com queda no valor da cesta básica em 24 das 27 capitais brasileiras. Os dados foram divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A retração foi impulsionada por produtos como arroz, tomate, açúcar, leite integral e café em pó, ampliando o alívio no bolso do consumidor. A pesquisa reforça, de acordo com a fonte, os efeitos positivos das políticas de abastecimento e da safra recorde do país.

As maiores deflações ocorreram em Macapá (-5,28%), Porto Alegre (-4,10%), Maceió (-3,51%), Natal (-3,40%) e Palmas (-3,28%). Apenas três capitais registraram leves aumentos: Rio Branco (0,77%), Campo Grande (0,29%) e Belém (0,28%).

O presidente da Conab, Edegar Pretto, celebrou o resultado e destacou o impacto direto no cotidiano dos brasileiros. “A notícia é maravilhosa, é mais economia no bolso do povo brasileiro. Aí está o efeito das políticas públicas: O Brasil está colhendo este ano a maior safra agrícola da nossa história, com o consumidor indo ao supermercado com um produto mais barato e de excelente qualidade”, afirmou.

Diferenças regionais e valores médios

Em novembro, os menores custos da cesta básica foram registrados em Aracaju (R$ 538,10), Maceió (R$ 571,47), Natal (R$ 591,38), João Pessoa (R$ 597,66) e Salvador (R$ 598,19). Já os preços mais elevados apareceram em São Paulo (R$ 842,26), Florianópolis (R$ 800,68), Cuiabá (R$ 789,98), Porto Alegre (R$ 789,77) e Rio de Janeiro (R$ 783,96).

O estudo lembra que as regiões Norte e Nordeste possuem composições distintas de cesta básica, o que contribui para diferenças estruturais nos valores.

Arroz e tomate lideram reduções

Entre os alimentos com maiores quedas, o arroz agulhinha continuou como destaque, recuando em todas as capitais monitoradas. As variações foram de -10,27% em Brasília a -0,34% em Palmas.

O tomate, por sua vez, teve queda em 26 capitais, reflexo da fase de maturação das lavouras e do aumento da oferta. As reduções oscilaram entre -27,39% em Porto Alegre e -3,21% em Boa Vista.

Açúcar e leite também ficam mais baratos

O açúcar registrou diminuição em 24 capitais, influenciado pela queda nas cotações internacionais e pela maior oferta durante a safra. Os recuos mais significativos ocorreram em Boa Vista (-6,22%) e Aracaju (-6,09%).

O leite integral acompanhou o movimento, também com reduções em 24 capitais — variando de -7,27% em Porto Alegre a -0,28% em Rio Branco. Segundo a pesquisa, o excedente de produção e a entrada de derivados importados pressionaram os preços para baixo.

Café em pó registra baixas consistentes

Outro produto que ajudou na queda geral da cesta básica foi o café em pó, que teve retração em 20 cidades. As maiores quedas foram verificadas em São Luís (-5,09%), Campo Grande (-3,39%) e Belo Horizonte (-3,12%). A boa produtividade das lavouras e o ritmo lento nas negociações tarifárias americanas contribuíram para esse cenário.

Parceria amplia cobertura da pesquisa

A Conab e o Dieese ampliaram a coleta de preços da cesta básica de 17 para 27 capitais, fortalecendo a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a Política Nacional de Abastecimento Alimentar. Os resultados dessa expansão começaram a ser divulgados em agosto de 2025.