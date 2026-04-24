Magoado, repórter que trabalhou para Ratinho e SBT por 25 anos revela que foi descartado após revelar câncer

247 - O jornalista Ney Inácio, ex-repórter do Programa do Ratinho, voltou a fazer críticas públicas ao apresentador Carlos Massa e ao SBT. Em publicação recente nas redes sociais, ele desabafou sobre sua saída da televisão e fez acusações envolvendo sua demissão, ocorrida após problemas de saúde. As informações foram divulgadas originalmente pela coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles.

Em uma postagem no Instagram, Ney compartilhou uma foto antiga ao lado do apresentador e relembrou o fim de sua trajetória na emissora. “Há 4 anos deixava a televisão e o Programa do Ratinho. Não sinto falta”, escreveu. Em seguida, acrescentou: “Saudade do público que sempre gostou do meu trabalho. O carinho das pessoas era algo muito especial. Foram 25 anos no SBT. Passou e bola pra frente”.

Ao responder comentários de seguidores, o jornalista detalhou as circunstâncias de sua saída e fez acusações mais graves. “Não entende? Você acompanhou minha saída? Ajudei com minhas matérias a audiência por 26 anos. Ajudei o cara ficar bilionário. Em 2022 fui diagnosticado com câncer no rim, câncer de próstata e com metástase nos ossos. Quando comuniquei ao SBT e ele eu fui demitido”, afirmou.

O ex-repórter também relatou dificuldades enfrentadas após o desligamento. “Fui demitido via e-mail. Fiquei sem plano de saúde para tratar, sem dinheiro porque era PJ. Quase morri. Me salvei por ajuda e alguns amigos. Fui proibido de trabalhar porque os cânceres judiam muito da gente”, escreveu.Ainda segundo Ney Inácio, o caso foi levado à Justiça e teve desfecho favorável a ele, embora com entraves no cumprimento da decisão. “Depois de 3 anos ganhei a ação e Ratinho e SBT começaram a enrolar para pagar. Foi mais 1 ano e a saúde indo pro saco. Você acha que posso gostar dum cara desses? Ponha-se no meu lugar”, completou.

As críticas ao apresentador não são recentes. Em março deste ano, o jornalista já havia utilizado as redes sociais para expor bastidores do programa e acusar Ratinho de comportamentos considerados inadequados durante gravações. Na ocasião, ele afirmou possuir registros dos episódios relatados e mencionou situações em que teria sido constrangido publicamente.Até o momento, nem Carlos Massa nem o SBT se manifestaram oficialmente sobre as declarações. O caso segue repercutindo nas redes sociais, reacendendo discussões sobre relações de trabalho no meio televisivo e a situação de profissionais contratados como pessoa jurídica.