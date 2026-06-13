Morre aos 88 anos Vovô Anésio, fenômeno do TikTok

247 - O influenciador digital Anésio Fiori, conhecido nacionalmente como Vovô Anésio, morreu neste sábado (13), aos 88 anos. A informação foi divulgada pela família por meio das redes sociais do criador de conteúdo.

Segundo o SBT News, Vovô Anésio se tornou um dos nomes mais populares do TikTok ao compartilhar vídeos bem-humorados sobre situações do cotidiano. As gravações eram produzidas pelo neto, Caio Fiori, e reuniam mais de 6,8 milhões de seguidores na plataforma.

A morte ocorreu um dia após familiares informarem que o influenciador havia sido internado no Pronto-Socorro Municipal de Rincão, no interior de São Paulo. Na sexta-feira (12), Caio Fiori relatou que o avô sofreu uma parada cardiorrespiratória. De acordo com o relato, a equipe médica realizou procedimentos de reanimação e conseguiu restabelecer os sinais vitais do paciente. No entanto, ele morreu no sábado (13).

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a família lamentou a perda: "Hoje nos despedimos de alguém que deixou marcas de amor, sabedoria e bondade por onde passou. Seu sorriso, seus ensinamentos e seu carinho permanecerão vivos em cada lembrança, em cada história compartilhada e em cada coração que teve o privilégio de conhecê-lo".

Em um vídeo publicado após a confirmação da morte, Caio Fiori falou sobre a despedida do avô. "É uma dor muito grande para todos nós. Mas fica a certeza de que ele cumpriu uma missão linda na Terra", afirmou.

O velório de Vovô Anésio será realizado na Igreja da Praça Matriz de Rincão a partir das 18h deste sábado (13). A cerimônia seguirá durante a madrugada. No domingo (14), às 9h, será celebrada uma missa em homenagem ao influenciador. Após a cerimônia religiosa, o cortejo seguirá para o Cemitério de Rincão.