Morte de idosa em escada de avião: passageiro que estava perto relata o que ocorreu

247 - O humorista Júlio Mamute relatou nas redes sociais ter presenciado a queda de Maria da Glória Fávaro, de 72 anos, durante o desembarque de um voo da Latam no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A passageira caiu na sexta-feira, 29 de maio, foi socorrida e morreu no domingo, 31, as informações são da CNN Brasil.

A ocorrência é investigada pela Polícia Civil como morte suspeita. Maria da Glória havia desembarcado do voo LA3785, que saiu de Ribeirão Preto, no interior paulista, com destino à capital, quando sofreu a queda na escada de desembarque da aeronave.

Júlio Mamute afirmou que estava no local no momento do acidente e que a idosa caiu próximo a ele. Segundo o influenciador, ela perdeu os movimentos ainda nos últimos degraus da escada. O humorista disse ter sido o primeiro a se aproximar e percebeu que a passageira ainda respirava, embora com dificuldade.

“Presenciei algo que jamais vou esquecer. A vida é um nada. A vida é um escorregão, um deslize”, disse Júlio Mamute em vídeo publicado nas redes sociais.

O influenciador contou que outras pessoas também se aproximaram para tentar ajudar. Entre elas, segundo seu relato, estariam pessoas que seriam médicos e que auxiliaram nos primeiros procedimentos de socorro até a chegada da equipe de atendimento do aeroporto.

Ainda conforme o relato de Júlio Mamute, uma ambulância foi acionada rapidamente para prestar assistência à passageira. No momento do atendimento, segundo ele, a mulher já estaria sem pulso.

“Faz horas que não consigo parar de pensar como tudo pode acabar em um instante. Venho tentando entender que não temos explicações para algumas coisas. Tudo que temos é o agora”, relatou.

A investigação teve início na sexta-feira, após o filho da vítima procurar a delegacia para informar que a mãe havia sofrido uma queda no desembarque do voo da Latam. A Polícia Civil passou então a apurar as circunstâncias do acidente no Aeroporto de Congonhas.

Após os primeiros socorros no aeroporto, Maria da Glória Fávaro foi encaminhada para a UPA Jabaquara. Durante o atendimento inicial, ela foi acompanhada por uma funcionária da companhia aérea, que permaneceu no local até a chegada dos familiares.

Posteriormente, a idosa foi transferida para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Apesar do atendimento médico, ela não resistiu às consequências da queda e morreu no domingo.

Em nota, a Latam lamentou a morte da passageira e afirmou que adotou os procedimentos previstos para esse tipo de ocorrência.

"A LATAM lamenta profundamente o falecimento da passageira e é solidária com seus familiares. A companhia ressalta que segue todos os protocolos previstos para esse tipo de situação, reiterando que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos", informou.

A Aena, concessionária responsável pelo Aeroporto de Congonhas, também lamentou o ocorrido. A empresa expressou solidariedade aos familiares e amigos de Maria da Glória Fávaro.