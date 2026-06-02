Pé na porta do avião e atestado médico: entenda o caso do prefeito do TO retirado de avião pela PF

247 - O prefeito de Carmolândia, Douglas Oliveira (União), foi retirado de uma aeronave da Latam pela PF (Polícia Federal) após um impasse no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O voo tinha como destino Palmas, no Tocantins, e acabou sofrendo atraso de cerca de cinco horas depois que a companhia aérea classificou a situação como “comportamento indisciplinado”, as informações são do g1.

De acordo com reportagem, o episódio ocorreu na noite de domingo, 31 de maio, antes da partida do voo LA3394. A confusão começou depois que o prefeito informou ter passado por uma cirurgia recente, o que levou a empresa a exigir a apresentação de um atestado médico que autorizasse a viagem.

Segundo termo da Polícia Federal citado pela reportagem, o gestor teria tentado forçar a entrada e impedido o fechamento da porta da aeronave com o pé. Diante do impasse, o comandante decidiu retirar o passageiro do avião, alegando falta do documento médico exigido e “comportamento indisciplinado”.

Douglas Oliveira nega ter colocado o pé na porta da aeronave. Segundo ele, o episódio teria ocorrido ainda na ponte de embarque, conhecida como finger, e não dentro do avião. O prefeito também afirma que não recebeu orientação prévia sobre a necessidade de apresentar um atestado antes da viagem.

O gestor relatou que, após ser barrado inicialmente, conseguiu um documento digital com seu médico e entrou na aeronave “numa boa”. Ainda de acordo com sua versão, depois de se sentar, foi informado de que o documento já não seria aceito e que ele deveria deixar o avião.

O prefeito também nega ter sido retirado à força. Ele afirma que deixou a aeronave após orientação da PF para registrar formalmente o ocorrido. A Latam, por sua vez, informou que solicitou apoio da Polícia Federal para o desembarque do passageiro em razão do comportamento classificado como indisciplinado.

O voo LA3394 tinha decolagem prevista para as 23h35 de domingo, mas só deixou Guarulhos às 4h30 da segunda-feira, 1º de junho. Além da retirada do passageiro, houve necessidade de troca da tripulação, que excedeu o limite de jornada em razão do atraso.

Douglas Oliveira é prefeito de Carmolândia, município localizado no norte do Tocantins. Ele foi eleito em 2024 com 61,11% dos votos e também é conhecido no estado por ter sido dirigente do União, clube de futebol de Araguaína que disputa a elite do Campeonato Tocantinense.

A reportagem também destacou que companhias aéreas, incluindo a Latam, exigem comunicação prévia de passageiros com condições médicas específicas. Em casos de cirurgia recente, pode ser necessário apresentar o formulário MEDIF ou um atestado médico emitido até dez dias antes da viagem.

O documento deve conter dados pessoais do passageiro, assinatura, carimbo e identificação do médico, além de diagnóstico e autorização expressa para a viagem. Quando há necessidade de serviços especiais durante o traslado, essa informação também precisa constar no atestado.