"Te amo": mensagens indicam relação entre Epstein e brasileira

247- O Ministério Público Federal (MPF) abriu um procedimento sigiloso para investigar indícios de possível envolvimento do Brasil na rede de aliciamento e exploração sexual ligada ao financista norte-americano Jeffrey Epstein, morto em 2019 enquanto respondia a acusações de tráfico sexual de menores.

A apuração, conduzida pela Unidade Nacional de Enfrentamento do Tráfico Internacional de Pessoas e do Contrabando de Migrantes (UNTC), foi motivada pela análise de documentos e trocas de mensagens divulgados recentemente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos — parte dos chamados “Epstein Files”. As informações são do portal UOL.

Esses arquivos incluem conversas que, segundo relatos de veículos de imprensa e partes da cobertura jornalística internacional, teriam referência a uma mulher brasileira e a discussões sobre a possibilidade de ela viajar para os Estados Unidos para se encontrar com Epstein.

Segundo as mensagens, parte delas datadas de 2010 a 2013, haveria comunicação envolvendo a organização de viagem de uma jovem de Natal (RN) que nesta reportagem terá o nome trocado por Alexia para os EUA, com pedidos específicos do financista por fotos em trajes íntimos (“lingerie ou biquíni”) antes do suposto encontro. Embora não haja confirmação oficial de que o aliciamento ocorreu ou sobre a idade da pessoa mencionada, os diálogos levantaram a atenção das autoridades brasileiras e motivaram a abertura do procedimento no MPF.

Jeffrey vai a Natal e comenta com um amigo: "Estou tão feliz por ter encontrado essa garota. Ela vem com a mãe em janeiro. Vou para João Pessoa e depois para Recife. Volto para Natal".

Ao longo das trocas de mensagens, é possível perceber que Alexia e Jeffrey mantinham um grau elevado de intimidade e tiveram encontros. "Te amo e estou morrendo de saudades!", diz ela em uma mensagem de 31 de outubro de 2012.

Os e-mails seguem até a última mensagem enviada por Alexia, em 2 de maio de 2013, quando ela pede ajuda para encontrar onde morar, porque está sendo despejada, e indica uma mulher para ele conhecer.

"Anexei algumas fotos recentes de suas amigas brasileiras favoritas. A última foto sou eu com a minha amiga brasileira que se mudou para Nova York. Já falei tudo sobre você para ela, e ela está ansiosa para te conhecer em breve…", disse Alexia.

Investigações

Autoridades do MPF afirmaram que a investigação ainda está em estágio inicial e corre sob sigilo “dada a sensibilidade do tema e à necessidade de proteção das vítimas”. A UNTC acompanha as informações divulgadas nos arquivos e analisa todos os fatos que envolvam cidadãos brasileiros ou tenham conexão com o território nacional, ressaltando que menções em documentos não implicam, por si só, a ocorrência de crime ou culpabilidade concreta.

O escândalo envolvendo Epstein ganhou repercussão global durante os últimos anos, com a liberação progressiva de milhões de páginas de documentos e e-mails pelo governo dos EUA, parte do esforço para dar maior transparência aos processos judiciais contra ele e seus associados. Epstein tinha sido condenado em 2008 por exploração sexual de menores e cumpriu pena nos Estados Unidos; em 2019, foi preso novamente sob novas acusações de tráfico sexual de menores, mas morreu na prisão antes de ser julgado.