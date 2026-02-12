MPF investiga possível ligação do Brasil com rede de Epstein

247 - O Ministério Público Federal (MPF) decidiu abrir um procedimento para investigar uma possível conexão do Brasil com a rede do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. Um dos casos investigados envolve uma mulher de Natal (RN). Preso em 2019, o financista foi acusado de cometer pelo menos 250 abusos de meninas menores de idade. Ele tirou a própria dentro da prisão um mês após ser detido.

A Unidade Nacional de Enfrentamento do Tráfico Internacional de Pessoas e do Contrabando de Migrantes (UNTC), em Brasília (DF), analisa as novas informações sobre a mulher do Rio Grande do Norte. O MPF não deu detalhes do caso e informou que as investigações correm em sigilo, "dada a sensibilidade do tema e a necessidade de proteção das vítimas".

"A UNTC acompanha a divulgação dos arquivos do caso e está atenta aos fatos que envolvem cidadãos brasileiros ou que tenham sido praticados no Brasil", informou o MPF.

A UNTC é a estrutura especializada do MPF que centraliza todas as investigações e ações judiciais do país relacionadas a tráfico internacional de pessoas e contrabando de migrantes, diante da complexidade dos casos.

MPF

O procurador-chefe Gilberto Barroso de Carvalho Júnior comunicou ter recebido informações "dando conta do aliciamento e envio de mulher residente nos arredores de Natal/RN possivelmente para a prática de atos sexuais com a pessoa de Jeffrey Epstein, nos EUA".

Conforme a BBC News, as mensagens, de 2011, não confirmam se houve aliciamento, nem revelam a idade da pessoa citada. Mas apontaram o interesse de Epstein em uma brasileira após ela ser apresentada por uma conhecida. O papel da brasileira na intermediação de contatos consta em registros de janeiro de 2011, quando ela tratou da ida de uma jovem de Natal para os EUA.

Entre 2009 e 2013, as mensagens mostram que ela não apenas pediu recursos para despesas pessoais e procedimentos estéticos, mas também apresentava outras mulheres ao bilionário.

Capital do Rio Grande do Norte, Natal é mencionada também em outro contexto, quando o agente de modelos Jean-Luc Brunel diz a Epstein que esteve na cidade, em 2010.

Brunel era um conhecido parceiro de Epstein e foi encontrado morto na prisão em Paris, na França, em 2022. Estava detido desde o início de uma investigação formal, após ser acusado de assédio sexual e estupro contra jovens com idades entre 15 e 18 anos na França. Ele negava as acusações.