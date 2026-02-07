Banco Popular da China reforça combate à especulação excessiva de criptomoedas

247 - O Banco Popular da China, o banco central da China, e outras sete agências governamentais chinesas emitiram conjuntamente, na sexta-feira (6), um comunicado sobre a prevenção de riscos relacionados a criptomoedas, informou o Global Times.

O aviso reiterou que as criptomoedas não possuem status legal de moeda ou dinheiro, que a realização de atividades comerciais relacionadas a criptomoedas dentro da China constitui atividade financeira ilegal, e que entidades e indivíduos no exterior não devem, de forma alguma, fornecer ilegalmente serviços relacionados a criptomoedas a entidades domésticas.

A reportagem destaca que, recentemente, atividades especulativas e de promoção consideradas excessivas relacionadas a moedas virtuais e à tokenização de ativos do mundo real passaram a ocorrer de forma recorrente.

O comunicado detalhou ações abrangentes em aspectos como monitoramento de riscos, gestão dos fluxos de capitais e de informações, repressão à “mineração” de criptomoedas, combate a atividades ilegais e criminosas, além do fortalecimento da supervisão rigorosa sobre a expansão de negócios no exterior por entidades domésticas. Além disso, associações setoriais relevantes irão intensificar a gestão de autodisciplina dentro do setor, reforçando assim uma linha de prevenção de riscos multidimensional e abrangente, afirmou a autoridade.