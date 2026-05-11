China anuncia visita de Estado de Trump nesta semana

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, convidou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma visita de Estado à China entre os dias 13 e 15 de maio, em um movimento visto por especialistas chineses como uma oportunidade relevante para estabilizar e aprimorar as relações bilaterais, destaca o jornal Global Times.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (11), por um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, segundo a agência Xinhua. A viagem ocorrerá após um telefonema entre Xi e Trump em fevereiro e depois do encontro realizado em Busan, em outubro do ano passado, reforçando o peso da diplomacia direta entre chefes de Estado na condução das relações entre as duas maiores potências do mundo.

Especialistas chineses ouvidos pelo Global Times afirmaram que a visita demonstra a importância da diplomacia de alto nível, considerada por eles um mecanismo “insubstituível” para manter abertos os canais de diálogo entre Pequim e Washington. Em um cenário internacional marcado por incertezas e fragmentação, a avaliação é de que a comunicação entre China e Estados Unidos pode contribuir não apenas para os interesses dos dois países, mas também para a estabilidade global.

De acordo com a Reuters, esta será a primeira viagem de Trump à China desde 2017. Já a CNBC informou que há expectativa de que os dois países avancem em acordos sobre uma ampla gama de temas. A visita também passou a ser acompanhada de perto por veículos internacionais, como AFP e Bloomberg, que destacaram o anúncio oficial feito por Pequim e classificaram o encontro como altamente aguardado.

A CNBC observou ainda que líderes mundiais acompanham o encontro com atenção, uma vez que seus desdobramentos podem ter impacto expressivo sobre o comércio internacional, a geopolítica e a ordem global.

Para Li Haidong, professor da Universidade de Relações Exteriores da China, a reunião presencial entre Xi Jinping e Donald Trump deve ajudar a orientar os laços bilaterais para uma interação mais saudável. Segundo ele, China e Estados Unidos, por serem as duas maiores potências globais, precisam manter relações estáveis.

Li afirmou ao Global Times que a chave para a estabilidade entre os dois países está na disposição de ambos os lados em dialogar. Para o especialista, a orientação estratégica dos dois presidentes pode desempenhar papel decisivo no fortalecimento das relações, em um nível que outros canais diplomáticos dificilmente conseguiriam alcançar.

Segundo Li, diante da complexidade do cenário internacional, o encontro também poderá aprofundar consensos em áreas de interesse comum e facilitar a administração de divergências já existentes entre Pequim e Washington.

Antes da visita de Trump, China e Estados Unidos realizarão consultas econômicas e comerciais na Coreia do Sul, nos dias 12 e 13 de maio, informou a Xinhua. A delegação chinesa será liderada pelo vice-primeiro-ministro He Lifeng, também membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China.

De acordo com o Ministério do Comércio chinês, as conversas serão orientadas pelo consenso alcançado entre Xi e Trump no encontro em Busan e em telefonemas anteriores. As consultas tratarão de temas econômicos e comerciais de interesse mútuo.

Para Li Haidong, o diálogo econômico e comercial mostra que os dois países mantêm consultas contínuas sobre questões relevantes e buscam formas conjuntas de enfrentá-las. Ele avaliou que esse processo pode criar condições para resultados mais substanciais na área econômica e comercial.

Especialistas chineses também destacaram que a cooperação entre China e Estados Unidos deve ser bilateral e baseada na igualdade. He Weiwen, pesquisador sênior do Centro para a China e a Globalização, afirmou ao Global Times que, por se tratar de uma das relações bilaterais mais importantes do mundo, é essencial preservar a interação estratégica e a estabilidade.

“O respeito aos interesses fundamentais e às preocupações legítimas da China representa o princípio básico do país, e a aceitação desse princípio fundamental pelos EUA é essencial para manter as relações bilaterais em um rumo sólido – uma relação estável entre China e EUA, por sua vez, beneficiará ambos os países e o desenvolvimento global”, afirmou He.

A visita de Estado de Donald Trump à China ocorre em um momento de alta expectativa diplomática e econômica. Para Pequim, o encontro com Xi Jinping poderá ajudar a administrar diferenças, ampliar consensos e oferecer um novo impulso à estabilização das relações entre China e Estados Unidos.