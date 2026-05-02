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      China emite ordem de bloqueio contra sanções dos EUA

      As sanções foram impostas pelos EUA com base em alegações de envolvimento em transações de petróleo iraniano

      Xi Jinping (Foto: Xinhua/Pang Xinglei)

      247 - O Ministério do Comércio da China (MOFCOM) emitiu uma ordem de proibição em relação às sanções dos Estados Unidos impostas a cinco empresas chinesas, solicitando que tais sanções não sejam reconhecidas, executadas nem cumpridas, segundo comunicado publicado no site do ministério neste sábado (2) e divulgado pelo Global Times.

      A ordem de proibição entrou em vigor imediatamente, de acordo com o MOFCOM.

      As sanções foram impostas pelos EUA com base em alegações de envolvimento em transações de petróleo iraniano. As cinco empresas, incluindo a Hengli Petrochemical (Dalian) Refining Co e a Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co, foram incluídas na lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN), ficando sujeitas a medidas como congelamento de ativos e proibição de transações.

      A decisão foi tomada com base na Lei de Segurança Nacional da China, na Lei de Relações Exteriores, na Lei de Contramedidas contra Sanções Estrangeiras e seus regulamentos de implementação, bem como nas Regras para Combater a Aplicação Extraterritorial Injustificada de Legislação Estrangeira e Outras Medidas (Regras de Bloqueio de 2021).

      Também foi adotada após o mecanismo de trabalho, estabelecido sob essas regras, realizar uma avaliação abrangente e concluir que as sanções dos EUA constituem uma aplicação extraterritorial indevida, segundo o MOFCOM.

      Em declaração separada, um porta-voz do ministério afirmou que, desde 2025, os Estados Unidos, com base em ordens executivas que impõem sanções a outros países, têm como alvo as cinco empresas chinesas com base em alegações de envolvimento em transações de petróleo iraniano.

      As medidas dos EUA — incluindo a inclusão na lista SDN, o congelamento de ativos e a proibição de transações — restringem indevidamente atividades econômicas e comerciais normais entre empresas chinesas e terceiros países (ou regiões), bem como seus cidadãos, pessoas jurídicas ou outras organizações. Tais ações violam o direito internacional e as normas básicas que regem as relações internacionais, segundo o porta-voz do MOFCOM.

      O governo chinês tem se oposto a sanções unilaterais que não possuem autorização da ONU. A emissão desta ordem de proibição é uma ação concreta realizada de acordo com as Regras de Bloqueio de 2021 e não afeta o cumprimento das obrigações internacionais da China nem a proteção dos direitos e interesses legítimos de empresas com investimento estrangeiro sob a legislação chinesa, acrescentou o porta-voz.

      O porta-voz afirmou ainda que o MOFCOM continuará monitorando de perto casos de aplicação extraterritorial indevida de leis e medidas estrangeiras. Sempre que forem verificadas as circunstâncias previstas nas Regras de Bloqueio de 2021, o ministério dará continuidade às ações cabíveis de acordo com a lei.

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