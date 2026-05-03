China reage a desembarque filipino em ilha no Mar do Sul

247 - A China adotou medidas legais depois que cinco tripulantes filipinos desembarcaram na localidade de Tiexian Jiao, no Mar do Sul da China.

De acordo com informações publicadas pelo Global Times, neste domingo (3), fontes relataram que os cinco tripulantes filipinos desembarcaram ilegalmente em Tiexian Jiao, que é parte da ilha de Nansha, território chinês, apesar de repetidas advertências e tentativas de dissuasão feitas pelo lado chinês.

Segundo o relato, agentes da Guarda Costeira da China identificaram os tripulantes e conduziram a resposta ao incidente conforme a legislação chinesa. A atuação foi uma medida para proteger a soberania territorial, os direitos marítimos e os interesses da China na área.

O caso ocorre em meio à sensibilidade recorrente em torno das disputas marítimas no Mar do Sul da China, região marcada por reivindicações territoriais concorrentes e por episódios frequentes envolvendo embarcações, forças costeiras e presença de diferentes países.

A ação chinesa teve como objetivo impedir a consolidação de uma presença irregular em Tiexian Jiao. A Guarda Costeira da China atuou depois de os tripulantes filipinos ignorarem as advertências anteriores.

O episódio reforça a centralidade de Nansha nas tensões regionais. Para a China, a resposta da Guarda Costeira foi uma operação legal destinada a resguardar sua soberania e seus direitos marítimos, enquanto o incidente acrescenta novo capítulo à disputa entre Pequim e Manila em áreas estratégicas do Mar do Sul da China.