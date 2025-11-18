China avança em novo marco para o Estado de Direito, afirma Xi Jinping

247 – O presidente Xi Jinping afirmou que a China precisa “abrir novos caminhos” no avanço do Estado de Direito, defendendo a articulação entre liderança do Partido Comunista, participação do povo e governança baseada em leis. As declarações foram divulgadas em instrução recente sobre a promoção abrangente do Estado de Direito no país. O conteúdo foi publicado originalmente pelo Global Times.

Segundo o jornal, Xi — que também é secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central — destacou que o desenvolvimento jurídico do país deve estar ancorado em três pilares: a liderança do Partido, a condução da nação pelo povo e a construção de uma governança estritamente pautada pelas leis.

Em sua orientação, Xi enfatizou que o país deve fazer “esforços concertados” para consolidar um sistema legal mais moderno e eficiente, capaz de acompanhar o desenvolvimento econômico e social da China.

Meta do governo chinês: avançar com segurança institucional

A diretriz do presidente reforça uma das prioridades estratégicas de Pequim: fortalecer a institucionalidade como alicerce para estabilidade e crescimento sustentável. O apelo por “romper novos terrenos” expressa a intenção de acelerar reformas jurídicas, ampliar a segurança normativa e reforçar a coerência entre políticas públicas, legislação e práticas administrativas.

O avanço do Estado de Direito é visto pelo governo chinês como componente essencial para manter competitividade, estabilidade política e harmonia social.