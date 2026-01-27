China e Rússia reforçam cooperação militar e prometem contribuir para segurança global

247 - A China declarou estar pronta para atuar ao lado da Rússia com o objetivo de fortalecer a segurança e a estabilidade globais, ampliando a cooperação estratégica entre os dois países. A posição foi expressa pelo ministro da Defesa chinês, Dong Jun, durante uma chamada de vídeo com seu homólogo russo, Andrei Belousov, na qual os dois trataram do aprofundamento das relações militares e políticas entre Pequim e Moscou, segundo reportagem do Global Times.

Durante a conversa, Dong Jun afirmou que a China pretende trabalhar em conjunto com a Rússia para enriquecer o conteúdo da cooperação bilateral, aperfeiçoar os mecanismos de intercâmbio e elevar a capacidade conjunta de resposta a diferentes riscos e desafios internacionais. O ministro destacou que essa colaboração tem como objetivo adicionar “energia positiva” à segurança e à estabilidade globais, conforme relatado pela agência estatal chinesa Xinhua.

O ministro chinês também lembrou que 2026 marca datas simbólicas para a relação entre os dois países: os 30 anos do estabelecimento da parceria estratégica de coordenação entre China e Rússia e os 25 anos da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável. Segundo Dong, Pequim está disposta a atuar ao lado de Moscou na implementação dos consensos alcançados entre os presidentes das duas nações, reforçando ainda mais a coordenação estratégica bilateral.

Do lado russo, Andrei Belousov afirmou que a Rússia está preparada para intensificar as consultas estratégicas entre as Forças Armadas dos dois países. Ele destacou a intenção de aprofundar a