China e Europa são parceiros, não adversários, diz Xi

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou nesta terça-feira que China e Europa devem ser vistas como parceiras, e não como adversárias, ao comentar o estado das relações entre Pequim e os países europeus. A declaração foi feita durante reunião com o primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo, que cumpre visita oficial à capital chinesa. As informações são da Xinhua.

Segundo Xi, a cooperação entre a China e a Europa é mais ampla e relevante do que a concorrência existente entre os dois lados. Para o líder chinês, os pontos de convergência superam as diferenças, criando uma base sólida para o aprofundamento do diálogo e das parcerias em diversas áreas. As informações foram divulgadas pela agência estatal chinesa Xinhua.

Durante o encontro, o presidente chinês também destacou a expectativa de que a Finlândia atue de forma construtiva no fortalecimento das relações entre a China e a Europa. Na avaliação de Xi, o engajamento finlandês pode contribuir para um desenvolvimento saudável e estável dos laços sino-europeus em um contexto internacional marcado por desafios econômicos e geopolíticos.