China melhora imagem global e supera EUA em favorabilidade, aponta pesquisa internacional

247 – Uma pesquisa internacional realizada em 2025 indica que a imagem global da China vem se tornando mais positiva e que, em diversas regiões, o país passou a registrar índices de favorabilidade acima dos Estados Unidos. O levantamento também aponta que a população mundial tende a reconhecer o crescimento da influência chinesa e demonstra interesse crescente por aspectos econômicos, tecnológicos e culturais ligados ao país.

Os dados fazem parte do estudo “Global Survey on Impression and Understanding of China (2025)”, publicado pelo Global Times e produzido pelo Global Times Institute, que reuniu uma amostra extensa de entrevistados em dezenas de países, com o objetivo de medir impressões, conhecimento e percepções públicas sobre a China no cenário internacional.

Mais de 51 mil entrevistas em 46 países

De acordo com o relatório, a pesquisa foi conduzida entre agosto e outubro de 2025 e reuniu 51.689 respostas válidas em 46 países. O estudo incluiu participantes com idades entre 18 e 70 anos, buscando abranger diferentes perfis sociais e regionais para mapear tendências globais sobre como a China é percebida fora de suas fronteiras.

O documento afirma que os métodos de coleta foram ajustados às condições de cada país, com predominância de questionários online, além do uso complementar de entrevistas presenciais ou por telefone em regiões específicas, para reduzir vieses de acesso e representatividade.

Percepção global reconhece avanço da China como potência

Um dos pontos centrais destacados pelo relatório é o reconhecimento internacional do avanço chinês em termos de força nacional e relevância mundial. O estudo aponta que 78% dos entrevistados consideram que a força nacional abrangente da China está em crescimento, representando um aumento expressivo em comparação com o levantamento anterior.

O resultado reforça a percepção de que a China vem ampliando sua presença global não apenas pela dimensão econômica, mas também pelo fortalecimento de suas capacidades tecnológicas, industriais e estratégicas, em um momento de disputas intensas no sistema internacional.

O relatório também registra que mais de 80% dos participantes classificaram como fortes as capacidades econômicas e tecnológicas da China, o que sugere que o país é visto cada vez mais como um polo central de desenvolvimento, inovação e competitividade no mundo contemporâneo.

Favorabilidade supera a dos EUA e amplia debate sobre hegemonia global

O estudo aponta que a favorabilidade da China ultrapassou a dos Estados Unidos em parte das avaliações consolidadas pela pesquisa, revelando um deslocamento relevante no “termômetro internacional” de reputação pública entre as principais potências globais.

Embora o relatório não descreva isso como um fenômeno homogêneo em todos os países, o resultado indica que a imagem chinesa vem se beneficiando do crescimento econômico e do avanço tecnológico, mas também da percepção de que o país apresenta uma postura internacional capaz de ampliar alternativas ao modelo centrado nos Estados Unidos.

Esse movimento ocorre em meio a uma conjuntura global marcada por tensões geopolíticas e conflitos em diferentes regiões do planeta, e em um contexto de questionamento sobre a ordem internacional liderada por Washington.

Mundo quer menos confronto entre China e Estados Unidos

Outro dado destacado pelo levantamento é a expectativa internacional por relações mais estáveis e positivas entre China e Estados Unidos. A pesquisa sugere que, para uma parcela importante da opinião pública global, a disputa entre as duas maiores potências do mundo representa um risco para a estabilidade econômica e política internacional.

A avaliação é relevante porque expõe um desejo difuso por previsibilidade, cooperação e redução de conflitos entre grandes atores globais — especialmente em um cenário onde cadeias produtivas, investimentos e decisões tecnológicas passaram a depender diretamente da relação entre Pequim e Washington.

Tecnologia e economia impulsionam imagem chinesa

O relatório mostra que grande parte dos entrevistados associa a China diretamente ao avanço tecnológico e ao dinamismo econômico, sugerindo que setores como inovação, indústria e desenvolvimento científico se tornaram marcas centrais da imagem internacional do país.

Nos últimos anos, a China consolidou protagonismo em áreas como infraestrutura, inteligência artificial, telecomunicações, energia renovável e cadeias industriais estratégicas — dimensões que, segundo o estudo, impactam o modo como sociedades estrangeiras interpretam sua ascensão.

O documento também indica que a força econômica do país segue como um dos principais elementos estruturantes da percepção global, funcionando tanto como sinal de capacidade produtiva quanto como indicador de influência política e diplomática.

Cultura e presença internacional ampliam contato com a China

Além da economia, a pesquisa aborda o interesse global pela cultura chinesa e pelos canais de contato com o país, identificando que o conhecimento público sobre a China não se restringe a disputas diplomáticas, mas também se forma pela experiência cotidiana com produtos, serviços, conteúdos culturais e circulação de informações.

Nesse sentido, o relatório sugere que o alcance da China vem se expandindo por mecanismos que ultrapassam o Estado e a política formal, passando pela indústria, pelo consumo, pela tecnologia, pelo turismo e pela presença midiática internacional.

Disputa de narrativas e o papel do “conhecimento” sobre a China

O estudo também trata da diferença entre “impressão” e “compreensão” — indicando que a percepção internacional sobre a China pode variar conforme o nível de contato direto, acesso a informações e influência de narrativas predominantes nos diferentes países.

O relatório procura demonstrar que a visão global da China não é uniforme: em alguns lugares, prevalece uma imagem mais pragmática, associada a oportunidades econômicas; em outros, os entrevistados podem expressar percepções mais políticas e geoestratégicas.

Ainda assim, a pesquisa sustenta que a tendência geral capturada em 2025 aponta para um movimento de melhora relativa na imagem do país.

Mudança de percepção ocorre em um mundo em transição

O relatório surge num momento em que a ordem internacional atravessa mudanças profundas, com pressões sobre a globalização, conflitos prolongados e transformações na economia mundial. Nesse contexto, a avaliação pública sobre a China passa a ter papel central na disputa por legitimidade internacional.

O avanço da China como potência econômica e tecnológica vem se traduzindo em uma espécie de “plebiscito informal” global, medido por pesquisas como essa, que buscam compreender como cidadãos comuns interpretam o novo equilíbrio internacional.

O que o estudo revela sobre a China no imaginário global

Em síntese, o levantamento divulgado pelo Global Times Institute indica três tendências estruturais:

Reconhecimento amplo do crescimento chinês como potência econômica e tecnológica Expansão da favorabilidade internacional em comparação com os Estados Unidos em parte das regiões avaliadas Desejo global por menos confronto entre as duas grandes potências e mais estabilidade internacional

Os dados sugerem que a China vem consolidando uma imagem associada a desenvolvimento, modernização e influência global, num cenário em que a opinião pública mundial observa com atenção as disputas por liderança e os rumos do sistema internacional.