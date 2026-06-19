China pede que Israel contribua para a paz regional e apoie a implementação do acordo Irã-EUA

247 - Ao comentar uma pergunta de um jornalista sobre o fato de Israel não ter interrompido suas operações militares no Líbano, apesar de Irã e Estados Unidos terem alcançado um memorando de entendimento de primeira fase, e sobre a declaração iraniana de que tais ações poderiam prejudicar a implementação do acordo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou na quinta-feira que o memorando de entendimento de primeira fase alcançado entre Irã e Estados Unidos criou condições favoráveis para a redução das tensões no Oriente Médio.

Segundo Lin, a comunidade internacional acompanha de perto a implementação do memorando de primeira fase entre Irã e Estados Unidos e as negociações da segunda fase entre os dois países, que estão prestes a começar. As declarações foram citadas pelo Global Times.

“Neste estágio crítico, todas as partes relevantes, incluindo Israel, devem agir em consonância com o objetivo geral de paz e estabilidade regional e fazer mais ações que contribuam para a implementação do memorando de entendimento de primeira fase entre Irã e Estados Unidos e para o avanço das negociações da segunda fase, e não o contrário”, afirmou.

Lin acrescentou que a China está disposta a continuar utilizando sua influência e a trabalhar com a comunidade internacional para realizar esforços contínuos em favor da rápida concretização de uma paz duradoura e da estabilidade no Oriente Médio.