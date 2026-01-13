China reage a ameaça de Trump de taxar parceiros comerciais do Irã

247 - O governo da China reagiu nesta terça-feira (13), às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de novas tarifas contra países que mantêm relações comerciais com o Irã. A manifestação veio após Trump afirmar que qualquer nação que negociasse com Teerã estaria sujeita a um aumento de 25% nas tarifas aplicadas às suas transações comerciais com os EUA.

Durante coletiva de imprensa em Pequim, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, abordou diretamente o tema ao ser questionada sobre o impacto da medida anunciada por Washington, informa o Global Times.

Segundo Mao Ning, a posição de Pequim sobre disputas comerciais é conhecida e permanece inalterada. “A posição da China sobre a questão tarifária é muito clara: não há vencedores em uma guerra tarifária, e a China defenderá firmemente seus direitos e interesses legítimos e legais”, afirmou a porta-voz.

A resposta chinesa ocorre em um contexto de crescente tensão no comércio internacional, marcado por sanções, tarifas e disputas geopolíticas envolvendo o Irã e seus parceiros econômicos. Ao reiterar sua postura, o Ministério das Relações Exteriores da China sinaliza que não pretende aceitar passivamente medidas que considere unilaterais ou prejudiciais aos seus interesses estratégicos e comerciais.