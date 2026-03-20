Comentários de Trump sobre Pearl Harbor colocam Takaichi em posição “desconfortável”, diz Global Times

247 - Os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941, feitos enquanto estava sentado ao lado da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, no Salão Oval na quinta-feira (19), ao explicar por que Washington não notificou aliados como o Japão antes de atacar o Irã, atraíram ampla atenção da mídia no Japão e em outros países. A reação de Takaichi foi descrita por alguns veículos como desconfortável e constrangedora, de acordo com reportagem do Global Times.

Um especialista chinês afirmou que as declarações de Trump podem ter soado como uma piada improvisada, mas revelaram a visão mais profunda dos EUA sobre seus aliados e mostraram como Washington invoca seletivamente a memória histórica para reforçar a posição subordinada do Japão e exercer pressão.

Em um momento aparentemente constrangedor no Salão Oval na quinta-feira, durante encontro com a imprensa, Trump mencionou Pearl Harbor em sua primeira reunião com Takaichi após a vitória eleitoral esmagadora da premiê. Takaichi pareceu respirar fundo e inclinar-se para trás na cadeira com expressão desconfortável. O ataque surpresa japonês à Frota do Pacífico dos EUA em 1941 resultou na morte de mais de 2.400 militares e levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial, segundo reportagem da CNBC.

Um jornalista japonês perguntou a Trump por que os EUA não alertaram aliados como o Japão antes dos ataques ao Irã, decisão que, segundo o repórter, “confundiu” os japoneses. Em resposta, Trump afirmou que seu governo “não contou a ninguém” sobre a ação militar de 28 de fevereiro com antecedência. “Bem, uma coisa é que você não quer sinalizar demais, sabe?”, disse Trump, segundo a CBS News.

“Quando entramos, entramos muito forte. E não contamos a ninguém porque queríamos surpresa. Quem entende melhor de surpresa do que o Japão? Ok? Por que vocês não me contaram sobre Pearl Harbor? Ok? Certo?”

“Tivemos que surpreendê-los, e conseguimos”, disse o presidente, referindo-se ao Irã. “... Se eu contar a todos antes, deixa de ser surpresa”, acrescentou, segundo a reportagem.

A CBS News afirmou que “Takaichi pareceu surpresa com os comentários do presidente, com os olhos momentaneamente arregalados”.

A referência de Trump a Pearl Harbor, feita enquanto estava sentado ao lado de Takaichi, atraiu atenção ampliada de diversos veículos de comunicação. O New York Times afirmou que Trump “brincou” sobre Pearl Harbor, enquanto o Guardian disse que ele havia “zombado do Japão”. O jornal britânico relatou que houve risadas na sala antes de Trump perguntar, de forma provocativa: “Por que vocês não me contaram sobre Pearl Harbor?”. Acrescentou que as risadas cessaram quando os olhos de Takaichi se arregalaram e ela se mexeu na cadeira.

A reportagem do Guardian também observou que o ataque japonês à base naval americana em Pearl Harbor ocorreu em 7 de dezembro de 1941. O então presidente Franklin Delano Roosevelt chamou a data de “um dia que viverá na infâmia”. Os EUA derrotaram o Japão em agosto de 1945, poucos dias após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, que mataram centenas de milhares de civis.

Uma reportagem da India Today destacou que “dos elogios em inglês à provocação sobre Pearl Harbor, Trump deixou a premiê japonesa visivelmente desconfortável”. Segundo o veículo, o encontro começou em tom mais leve, com Trump elogiando a fluência de Takaichi em inglês e brincando sobre dispensar tradução. “Você entende isso? Muito bom, vou dizer! Que bom que não precisamos passar pela tradução”, disse Trump, provocando sorrisos, segundo a India Today.

De acordo com o Nikkei, Takaichi iniciou suas declarações em inglês, dizendo: “Donald, obrigada por me convidar à Casa Branca”. Após tropeçar em parte do discurso, Trump disse a ela: “Há um intérprete, então você pode falar em japonês”. Mais tarde, durante a sessão de perguntas e respostas com jornalistas japoneses e americanos, Trump voltou-se novamente à premiê e perguntou: “Você está bem sem intérprete?”. Takaichi assentiu.

A mídia japonesa também deu grande destaque ao episódio. Muitos veículos, incluindo Mainichi, Asahi, Yomiuri e Kyodo, ressaltaram nos títulos a referência de Trump ao ataque a Pearl Harbor durante as conversas com Takaichi.

O Yomiuri informou que um ex-alto funcionário do governo japonês afirmou que “a parte pública da reunião correu muito bem, mas o comentário sobre o ataque a Pearl Harbor foi lamentável”.

O Mainichi relatou que Eric Trump, segundo filho do presidente, publicou no X um vídeo do momento em que Trump mencionou Pearl Harbor, acrescentando um emoji de riso com lágrimas e descrevendo o episódio como “uma das grandes respostas a um repórter na história”.

Um artigo publicado no Yahoo News, citando Jiji Press, AFP e BB News, afirmou que as declarações de Trump “podem ter soado leves à primeira vista, mas certamente causarão desconforto no Japão, um dos aliados mais firmes de Washington”. Após a pergunta de Trump, “Takaichi, que falava por meio de um intérprete, não disse nada, apenas se mexeu na cadeira e pareceu conter um suspiro”. Entre jornalistas japoneses e americanos presentes, ao menos uma pessoa manifestou desaprovação.

O texto também observou que “a história do período de guerra continua sendo uma questão sensível para os japoneses, que há muitos anos buscam construir uma aliança próxima com os EUA enquanto tentam superar as memórias da guerra”. Takaichi é conhecida por posições nacionalistas e já argumentou anteriormente que o Japão travou uma guerra de autodefesa e pediu desculpas em excesso aos países asiáticos afetados por sua agressão passada.

Mitsuru Fukuda, professor associado de jornalismo da Faculdade de Direito da Universidade Nihon, em Tóquio, escreveu no X na sexta-feira que a decisão sobre o envio de navios japoneses ao Estreito de Ormuz provavelmente dependerá do humor de Trump. Segundo ele, permanece incerto se a referência a Pearl Harbor foi uma piada ou uma forma de pressão.

Ryuichi Yoneyama, político japonês e ex-governador da província de Niigata, escreveu no X: “Esse momento também foi surpreendente. As piadas ruins de Trump já não são novidade, mas Takaichi, que costuma falar sobre ‘espíritos heroicos’ e coisas do tipo, não respondeu nada, nem franziu a testa, nem sequer deu de ombros — simplesmente deixou passar. No fim, o ‘orgulho japonês’ defendido pelos conservadores serve apenas para o público interno; quando se trata dos EUA, não podem dizer nada”.

A mídia chinesa também noticiou o episódio, e o vídeo do momento viralizou nas redes sociais. Até o fechamento desta edição na sexta-feira, uma hashtag no Sina Weibo com o tema “Trump mencionou o ataque japonês a Pearl Harbor ao se reunir com Takaichi” havia ultrapassado 39 milhões de visualizações.

Segundo Xiang Haoyu, pesquisador do Instituto Chinês de Estudos Internacionais, a referência de Trump a Pearl Harbor pode ter parecido uma piada improvisada típica, mas revelou uma visão mais profunda dos EUA sobre seus aliados e o uso seletivo da memória histórica para exercer pressão. Ao invocar Pearl Harbor nesse contexto, ele teria lembrado o Japão de sua posição subordinada na aliança e do papel dominante de Washington na atual cooperação de segurança.

A preocupação da mídia japonesa de que tais comentários possam aprofundar a insegurança sobre a estabilidade da aliança EUA-Japão, afirmou o especialista, evidencia justamente essa posição subordinada. Apesar da longa deferência japonesa a Washington, o país permanece em uma situação em que precisa absorver esse tipo de humilhação histórica sem reagir abertamente. O sorriso tenso de Takaichi no episódio foi revelador. Em essência, essa passividade reflete a profunda dependência de segurança do Japão em relação aos EUA, disse o especialista.

Quanto aos resultados da cúpula, o encontro parece ter produzido mais ganhos unilaterais para os Estados Unidos do que avanços substantivos concretos. Permanecem diferenças significativas em questões-chave de segurança, incluindo a pressão de Washington para que o Japão contribua para o conflito com o Irã e apoie operações de escolta no Estreito de Ormuz. A reunião indicou que, embora a aliança pareça próxima na superfície, ainda é limitada por um desequilíbrio de poder mais profundo e por sensibilidades históricas persistentes, concluiu Xiang.