EUA enfrentam risco de novo atoleiro militar no Oriente Médio

247 - A guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã entrou na quarta semana com sinais crescentes de escalada e incerteza quanto a uma saída diplomática. O que começou como uma ofensiva rápida contra alvos estratégicos iranianos evoluiu para um cenário mais complexo, com ataques contínuos, aumento dos preços do petróleo e crescente número de vítimas civis.

De acordo com análise publicada pelo Global Times, o impasse atual revela a dificuldade de Washington para controlar o rumo da guerra. Apesar de autoridades americanas mencionarem negociações “produtivas” para interromper o conflito, Teerã não confirmou qualquer diálogo, o que reforça a percepção de que não há, até o momento, um caminho concreto para o cessar-fogo.

A hesitação dos EUA em ampliar ataques, especialmente contra usinas de energia iranianas, tem sido interpretada por analistas como uma estratégia temporária para evitar uma escalada imediata. Ainda assim, veículos da imprensa norte-americana demonstram preocupação com a perda de controle da situação. Segundo a Associated Press, Washington estaria recorrendo a opções cada vez mais extremas, incluindo ameaças diretas à infraestrutura civil do Irã.

A revista The Economist sintetizou o dilema estratégico ao listar quatro alternativas consideradas desfavoráveis. Entre elas, a negociação aparece como improvável devido à falta de confiança entre as partes. Declarar vitória unilateral poderia fortalecer o Irã, que manteria o bloqueio do Estreito de Ormuz e ampliaria seu programa nuclear. Já a continuidade dos ataques aéreos ou a intensificação do conflito, com possíveis operações anfíbias, aumentariam significativamente os riscos regionais.

Quatro semanas após o início dos ataques, o cenário é de impasse. Mísseis continuam sendo lançados, o mercado energético global sofre impactos e não há clareza sobre como o conflito pode ser encerrado. Embora os EUA tenham inicialmente considerado a ofensiva como uma “vitória decisiva”, a dinâmica atual revela um resultado ambíguo.

Analistas destacam um paradoxo: os ataques foram eficazes ao eliminar lideranças iranianas, mas insuficientes para desestruturar completamente o comando militar do país. Com isso, o Irã manteve capacidade de resposta, intensificando ataques com mísseis e drones e consolidando um bloqueio de fato no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas energéticas do mundo.

A possibilidade de uma escalada militar maior ganha força com movimentações recentes das forças armadas dos EUA. Cerca de 2.000 fuzileiros navais foram enviados ao Oriente Médio, enquanto outras unidades, incluindo a 11ª MEU e a 82ª Divisão Aerotransportada, se preparam para possíveis desdobramentos na região.

Um dos cenários em discussão envolve a tomada da Ilha de Kharg, importante centro de exportação de petróleo iraniano. Segundo o Wall Street Journal, a operação poderia servir como moeda de troca para reabrir o Estreito de Ormuz. No entanto, a proposta enfrenta resistência interna.

Joe Kent, ex-diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, alertou para os riscos da operação ao afirmar que isso “essencialmente seria dar ao Irã um grupo de reféns em uma ilha que eles poderiam bombardear com drones e mísseis”.

O histórico recente também pesa sobre as decisões de Washington. A invasão do Iraque em 2003, iniciada sob a alegação de existência de armas de destruição em massa, resultou em uma longa instabilidade regional que perdura por mais de duas décadas. O episódio continua sendo citado como exemplo dos custos de intervenções militares mal planejadas.

No cenário atual, os EUA enfrentam um dilema estratégico profundo. De um lado, buscam evitar um envolvimento prolongado em um conflito de grande escala; de outro, resistem a recuar e perder influência no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, o apoio interno diminui e aliados demonstram sinais de distanciamento.

Com o Irã tratando o conflito como uma questão de sobrevivência nacional e Israel intensificando suas ofensivas, a possibilidade de uma solução rápida parece cada vez mais distante. O impasse reforça uma realidade recorrente na geopolítica contemporânea: iniciar uma guerra pode ser relativamente simples, mas encerrá-la continua sendo um desafio muito mais complexo.