Exército dos EUA realiza operações militares no Mar Amarelo e China responde

247 - As forças armadas dos Estados Unidos realizaram recentemente operações no espaço aéreo sobre o Mar Amarelo, em área situada em frente ao território chinês, informa o jornal Global Times. A movimentação envolveu o envio de aeronaves militares norte-americanas para atuar na região.

De acordo com o jornal Global Times, o Exército de Libertação Popular da China (ELP) organizou forças navais e aéreas para acompanhar toda a ação, realizando monitoramento e alerta contínuos em conformidade com leis e regulamentos.

Ainda conforme as fontes citadas, a resposta chinesa ocorreu durante todo o período das atividades dos EUA, com vigilância permanente e acompanhamento em tempo real das aeronaves que operavam sobre o Mar Amarelo.

As informações indicam que o ELP mobilizou seus recursos de forma coordenada, mantendo presença naval e aérea na área para observar e administrar a situação enquanto as operações norte-americanas estavam em andamento.

Segundo o relato, o Exército de Libertação Popular avaliou que conseguiu responder e lidar com o episódio “de forma eficaz”, conduzindo o processo de monitoramento sem interrupções ao longo de toda a operação.