Maior base offshore de petróleo da China supera 40 milhões de toneladas em 2025

247 – A maior base offshore de produção de petróleo da China, o campo de Bohai, ultrapassou em 2025 a marca de 40 milhões de toneladas de produção acumulada de óleo e gás, estabelecendo um novo recorde histórico. A informação foi divulgada pela China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) e publicada pelo Global Times, em meio a um cenário de forte expansão da capacidade energética do país.

Segundo a CNOOC, o desempenho do campo de Bohai oferece “suporte sólido à segurança energética nacional e ao desenvolvimento econômico e social de alta qualidade”. Localizado no mar de Bohai, o campo é atualmente o maior e mais produtivo ativo offshore de petróleo da China.

Desde o início de 2025, o campo intensificou a ampliação de sua capacidade produtiva, com a adoção de processos inteligentes de perfuração e completação, além da modernização padronizada dos sistemas de engenharia. Diversos novos projetos foram concluídos rapidamente e colocados em operação, impulsionando a produção.

As áreas convencionais do campo de Bohai respondem por mais de 32 milhões de toneladas anuais de petróleo bruto. Já as operações de recuperação térmica pesada em larga escala no offshore, apoiadas por avanços tecnológicos, garantiram uma produção adicional de 2 milhões de toneladas por ano, de acordo com comunicado da CNOOC enviado ao Global Times.

Criado em 1965, o campo de Bohai é considerado o berço da indústria petrolífera offshore da China. Atualmente, reúne mais de 60 campos de petróleo e gás em operação e mais de 200 instalações de produção. Nos últimos cinco anos, manteve uma taxa média anual de crescimento de 5% na produção de óleo e gás, sendo responsável por cerca de 40% do aumento nacional da produção de petróleo bruto no período.

Ao longo de sua história, o campo de Bohai já contribuiu com mais de 600 milhões de toneladas de petróleo bruto e se consolidou como a maior base offshore integrada de exploração, desenvolvimento, construção de engenharia e operação de produção da China.

Dados da Administração Nacional de Energia indicam que a produção chinesa de petróleo e gás deve atingir um novo recorde em 2025. A produção de petróleo bruto pode alcançar 215 milhões de toneladas, o maior volume da história do país, enquanto a produção de gás natural deve chegar a 260 bilhões de metros cúbicos, reforçando a posição da China como o quarto maior produtor mundial de gás natural.

De acordo com o Global Times, esse desempenho recorde é explicado por três fatores principais. O primeiro é o aumento expressivo dos investimentos em exploração e desenvolvimento. Durante o 14º Plano Quinquenal (2021–2025), o investimento médio anual no setor upstream cresceu cerca de 48% em relação ao plano anterior.

“O aumento significativo dos investimentos elevou de forma clara a intensidade da exploração e do desenvolvimento”, afirmou Luo Liangcai, especialista do Instituto de Pesquisa Econômica e Tecnológica da CNPC, em entrevista ao Global Times durante o Fórum Internacional de Executivos de Energia 2025, realizado em Pequim.

Segundo Luo, os outros dois fatores decisivos foram o sucesso na exploração de recursos ultraprofundos, offshore e não convencionais, além dos avanços científicos e das atualizações tecnológicas, que vêm sustentando a estratégia chinesa de fortalecimento da produção doméstica de energia.