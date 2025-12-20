China promete “medidas resolutas” após EUA anunciarem venda de armas a Taiwan

247 - A China alertou que as vendas de armas feitas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para Taiwan "minam a paz e a estabilidade" e prometeu tomar "medidas resolutas e vigorosas para salvaguardar sua soberania nacional". Os EUA anunciaram oito novos pacotes de armas para Taiwan, totalizando mais de US$ 11 bilhões (R$ 61,3 bilhões). O anúncio ocorreu na quarta-feira (17) e, no dia seguinte, os chineses se manifestaram.

De acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, o pacote de vendas de armas "viola seriamente o princípio de Uma Só China e os três comunicados conjuntos China–EUA, infringe gravemente a soberania, segurança e integridade territorial da China". A declaração foi concedida em coletiva de imprensa, de acordo com o jornal estatal Global Times.

"Mina severamente a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan, e envia um sinal seriamente errado às forças separatistas da 'independência de Taiwan'", continuou o porta-voz, acrescentando que Pequim "se opõe firmemente e condena fortemente isso", e "tomará medidas resolutas e vigorosas para salvaguardar sua soberania nacional, segurança e integridade territorial".

"Ninguém deve subestimar a firme determinação e forte capacidade do governo chinês e o povo chinês para salvaguardar a soberania nacional e integridade territorial", disse Guo, instando Washington a "parar imediatamente o perigoso ato de armar Taiwan".