Xi e Trump discutem nova fase entre China e EUA

247 - O presidente da China, Xi Jinping, recebeu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Pequim, em uma visita de Estado marcada por conversas estratégicas sobre as relações China-EUA, temas internacionais e desafios regionais..

A visita ocorreu a convite de Xi Jinping e representa o primeiro deslocamento de um presidente dos Estados Unidos à China em nove anos. O encontro também marca uma nova reunião presencial entre os dois líderes desde o encontro realizado em Busan, em outubro do ano passado.

Diálogo em Pequim aborda relação bilateral e cenário global

De acordo com a chancelaria chinesa, Xi Jinping realizou em 14 de maio uma cerimônia de boas-vindas e um banquete em homenagem a Donald Trump. Os dois presidentes também mantiveram conversas oficiais e visitaram o Templo do Céu, um dos locais históricos mais simbólicos de Pequim.

A diplomacia chinesa afirmou que os líderes fizeram uma troca aprofundada de opiniões sobre questões relevantes para os dois países e para o mundo. Como resultado, Xi e Trump teriam alcançado uma série de novos entendimentos comuns, com foco na estabilidade estratégica e na condução das relações bilaterais nos próximos anos.

Nova visão para as relações China-EUA

Ainda segundo a apresentação feita pelo Ministério das Relações Exteriores da China, os dois presidentes concordaram em trabalhar por uma relação China-EUA construtiva e estrategicamente estável. A proposta, conforme o relato oficial, busca oferecer orientação política para os laços bilaterais nos próximos três anos e além.

Pequim avalia que essa nova visão pode contribuir para o desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações entre China e Estados Unidos. A chancelaria chinesa também associou o entendimento entre os dois países à promoção de mais paz, prosperidade e progresso no cenário internacional.

Entendimentos sobre preocupações mútuas

A reunião também tratou da necessidade de lidar de forma adequada com preocupações recíprocas. Segundo a diplomacia chinesa, Xi Jinping e Donald Trump chegaram a entendimentos considerados importantes sobre esse ponto, embora o comunicado não detalhe medidas específicas.

Os dois presidentes também concordaram em fortalecer a comunicação e a coordenação em temas internacionais e regionais. Para Pequim, esse canal de diálogo é visto como elemento central para reduzir incertezas e ampliar a previsibilidade na relação entre as duas maiores economias do mundo.

Chancelaria chinesa vê avanço na confiança mútua

Na avaliação do Ministério das Relações Exteriores da China, as interações entre Xi e Trump contribuíram para aumentar o entendimento mútuo, aprofundar a confiança política e impulsionar a cooperação prática entre os dois países.

A chancelaria chinesa também afirmou que o encontro ampliou os benefícios para os povos da China e dos Estados Unidos e ajudou a injetar estabilidade e segurança em um cenário internacional marcado por tensões e disputas geopolíticas.