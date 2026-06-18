Xi Jinping conclama membros do PCCh a novas vitórias

247 - Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), conclamou os membros do Partido a darem continuidade às tradições revolucionárias e a buscarem novas vitórias na atual etapa da trajetória chinesa, conforme mensagem enviada a Zhang Liansheng, integrante centenário do PCCh.

A manifestação foi feita em uma carta de resposta a Zhang Liansheng, membro do Partido de 102 anos ligado à agência chinesa, às vésperas do 105º aniversário de fundação do Partido Comunista Chinês.

A mensagem de Xi reforça a orientação dirigida aos integrantes do PCCh na nova era, com ênfase na preservação das tradições revolucionárias e no esforço por novas realizações. Além de secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi também é presidente da China e presidente da Comissão Militar Central.

A carta foi enviada em um momento simbólico para o Partido Comunista Chinês, que se prepara para marcar 105 anos de fundação. No texto, Xi destacou a importância de manter vivo o legado revolucionário como referência para a atuação dos membros do Partido na nova jornada do país.

Zhang Liansheng, destinatário da mensagem, tem 102 anos e é membro veterano do PCCh. A resposta de Xi a um integrante centenário do Partido foi divulgada como parte das manifestações relacionadas à memória histórica e à continuidade política do PCCh.

A declaração sintetiza uma linha de orientação voltada à mobilização interna do Partido, ao associar tradição revolucionária, nova era e novas conquistas. A mensagem também reforça o papel dos membros do PCCh na condução dos objetivos políticos definidos para a atual etapa chinesa.