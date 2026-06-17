Xi Jinping enfatiza desenvolvimento regional coordenado e progresso sólido rumo à prosperidade comum

CGTN – Recentemente, Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), presidente chinês e da Comissão Militar Central, deu instruções importantes sobre o desenvolvimento coordenado entre as regiões leste e oeste do país. Ele enfatizou a necessidade de sintetizar e aplicar experiências valiosas, como a parceria entre a província de Fujian e a Região Autônoma da Etnia Hui de Ningxia, com o objetivo de fortalecer de forma contínua a coordenação do desenvolvimento regional e a promoção de passos sólidos em direção à prosperidade comum de todo o povo.

O presidente destacou que, ao longo de 30 anos, a cooperação entre as regiões leste e oeste do país tem desempenhado um papel crucial na vitória sobre a erradicação da pobreza e na promoção do desenvolvimento regional coordenado, resultados que evidenciam as vantagens políticas do PCCh e a superioridade do sistema socialista da China.

Ainda ressaltou que este é o primeiro ano do 15º Plano Quinquenal e também o ano que inaugura a assistência regular. Ele orientou o aprimoramento dos mecanismos de cooperação, a otimização dos métodos de trabalho e a expansão das áreas de atuação. O objetivo é fomentar a complementaridade industrial, o intercâmbio de pessoal, a troca de tecnologias e o aprendizado mútuo de conceitos e estilos de trabalho entre as regiões, alcançando benefícios mútuos e desenvolvimento compartilhado.

A conferência nacional sobre o trabalho de cooperação entre as regiões leste e oeste da China foi realizada nesta quarta-feira (17) em Yinchuan, capital da Região Autônoma da Etnia Hui de Ningxia, na qual foram transmitidas as instruções de Xi Jinping. O membro do Birô Político do Comitê Central do PCCh e vice-primeiro-ministro, Liu Guozhong, proferiu um discurso na reunião.

Em sua fala, Liu Guozhong afirmou que as instruções dadas pelo secretário-geral Xi Jinping são de grande visão estratégica e profundidade analítica, e orientou as autoridades a assumirem sua responsabilidade política, adotarem uma visão correta de desempenho e aprofundarem a cooperação em áreas como indústria, força de trabalho, intercâmbio de talentos, ciência, tecnologia e finanças.

Fonte: CMG