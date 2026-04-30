Atentado do Riocentro: o terrorismo de Estado que chocou o Brasil na ditadura militar

247 – O atentado do Riocentro, ocorrido na noite de 30 de abril de 1981, no Rio de Janeiro, permanece como um dos episódios mais graves e reveladores da violência política durante a ditadura militar brasileira. Planejado para causar terror em um evento que celebraria o Dia do Trabalhador, o ataque acabou se transformando em um marco histórico ao expor a atuação clandestina de setores da extrema-direita dentro do próprio aparato estatal.

O episódio aconteceu durante um show que reunia cerca de 20 mil pessoas no pavilhão do Riocentro, na Zona Oeste do Rio. O evento contava com artistas populares e tinha caráter festivo e político, num momento em que o país vivia o processo de abertura lenta e gradual após anos de repressão.

Uma bomba que revelou seus próprios autores

A tentativa de atentado fracassou de forma dramática. Uma das bombas explodiu prematuramente dentro de um carro estacionado no local, matando o sargento do Exército Guilherme Pereira do Rosário e ferindo gravemente o capitão Wilson Dias Machado, ambos ligados a órgãos de repressão do regime.

A explosão inesperada desmontou a narrativa oficial que, inicialmente, tentou atribuir o ataque a grupos de esquerda. Com o passar do tempo, tornou-se evidente que o atentado havia sido planejado por integrantes da chamada “linha-dura” da ditadura, que buscavam criar um clima de caos para justificar a interrupção do processo de redemocratização.

Contexto: o fim da ditadura e o desespero da linha-dura

No início dos anos 1980, o Brasil vivia uma transição política marcada por tensões internas dentro do próprio regime. Enquanto setores mais moderados defendiam a abertura política, grupos radicais das Forças Armadas resistiam à perda de poder.

O atentado do Riocentro se insere nesse contexto como uma tentativa de sabotagem do processo democrático. A estratégia era simples e brutal: provocar um grande atentado, culpar opositores e, a partir disso, legitimar o endurecimento do regime.

A presença de milhares de civis no evento evidencia o grau de irresponsabilidade e violência do plano. Caso o atentado tivesse sido bem-sucedido, o número de vítimas poderia ter sido devastador.

Investigação marcada por impunidade

Apesar das evidências e das investigações posteriores, o caso do Riocentro ficou marcado pela impunidade. Durante anos, as apurações foram conduzidas de forma limitada, e os responsáveis nunca foram devidamente punidos.

A Lei da Anistia, promulgada em 1979, acabou sendo utilizada como escudo para impedir a responsabilização de agentes do Estado envolvidos em crimes políticos, incluindo o atentado. Esse aspecto reforça críticas recorrentes de que o Brasil nunca realizou plenamente um processo de justiça de transição.

Décadas depois, novas tentativas de reabrir o caso enfrentaram obstáculos jurídicos e políticos, mantendo o episódio como uma ferida aberta na história nacional.

Como foi o atentado no Riocentro (Photo: Brasil 247)

Um símbolo do terrorismo de Estado no Brasil

O atentado do Riocentro é frequentemente citado como um dos exemplos mais claros de terrorismo de Estado no período da ditadura militar. A tentativa de atacar civis para manipular a opinião pública evidencia o grau de radicalização de setores do regime.

Mais do que um episódio isolado, o caso ilustra a lógica autoritária que marcou aquele período: o uso da violência, da desinformação e da manipulação política como instrumentos de poder.

Memória, verdade e democracia

Passadas mais de quatro décadas, o atentado do Riocentro segue como um alerta sobre os riscos do autoritarismo e da impunidade. A preservação da memória histórica é fundamental para que episódios como esse não sejam esquecidos ou relativizados.

O Brasil avançou institucionalmente desde o fim da ditadura, mas o debate sobre justiça, responsabilização e memória permanece atual. O caso Riocentro simboliza não apenas a violência de um regime, mas também a necessidade permanente de defesa da democracia diante de ameaças internas.

A lembrança daquele 30 de abril de 1981 reforça que a história não pode ser apagada — e que a verdade continua sendo um elemento essencial para a construção de um país mais justo e democrático.