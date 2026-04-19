Advocacia, uma das profissões mais populares do Brasil, tem origem na Roma Antiga

247 – A advocacia, hoje uma das profissões mais populares e influentes do Brasil, tem suas origens na Roma Antiga, onde surgiram as primeiras formas organizadas de defesa técnica nos tribunais. Ao longo de milênios, essa atividade deixou de ser uma prática informal para se tornar um dos pilares centrais do Estado de Direito, desempenhando papel decisivo na garantia de direitos e na mediação de conflitos.

Antes de se consolidar como profissão, a defesa jurídica era exercida de maneira rudimentar em civilizações como Egito e Mesopotâmia. Embora já existissem sistemas legais estruturados — como o Código de Hamurábi —, os indivíduos se defendiam sozinhos ou contavam com o auxílio de familiares. Não havia formação específica nem uma categoria profissional dedicada à interpretação e aplicação das leis.

Roma Antiga e o nascimento da advocacia

Foi na Roma Antiga que a advocacia começou a adquirir forma institucional. A figura do advocatus — aquele que era “chamado para auxiliar” — representava indivíduos perante tribunais, utilizando conhecimentos jurídicos e habilidades retóricas para defender interesses alheios. Esses profissionais não apenas dominavam as leis, mas também a arte da persuasão, fundamental em um sistema jurídico fortemente baseado na oralidade.

Com o avanço do Direito Romano, considerado um dos mais sofisticados da Antiguidade, a atuação dos advogados se tornou mais estruturada. Embora, em determinados períodos, a cobrança de honorários fosse restrita ou até proibida, o prestígio social da atividade cresceu significativamente, associando-se à elite intelectual e política de Roma.

Idade Média e a formação acadêmica do direito

Após a queda do Império Romano, a advocacia atravessou um período de transformação na Europa medieval. A forte influência da Igreja Católica e a reorganização das instituições levaram à criação das primeiras universidades, como a de Bolonha, onde o Direito passou a ser estudado de forma sistemática.

Nesse contexto, a advocacia começou a se consolidar como profissão baseada em formação acadêmica, com juristas sendo treinados para interpretar textos legais e atuar nos tribunais. A partir desse momento, a prática jurídica ganha contornos mais técnicos e especializados.

Modernidade e regulamentação profissional

Entre os séculos XVI e XVIII, com o fortalecimento dos Estados nacionais e a crescente complexidade das relações sociais e econômicas, surgiram as primeiras ordens e associações de advogados. Essas instituições passaram a estabelecer normas éticas, critérios de atuação e mecanismos de controle profissional, consolidando a advocacia como carreira formal.

Esse processo foi fundamental para a construção do modelo contemporâneo, no qual o advogado atua não apenas como defensor de interesses individuais, mas também como agente essencial à administração da justiça.

Brasil e a popularização da advocacia

No Brasil, a advocacia se institucionaliza a partir do século XIX, com a criação dos primeiros cursos de Direito em São Paulo e Olinda, em 1827. Desde então, a profissão se expandiu de forma expressiva, acompanhando o crescimento do sistema judicial e a ampliação do acesso à justiça.

Atualmente, o país possui uma das maiores comunidades jurídicas do mundo, com mais de um milhão de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Esse número reflete não apenas a popularidade da carreira, mas também o papel central que a advocacia desempenha em uma sociedade marcada por intensas disputas jurídicas, políticas e econômicas.

Pilar da democracia e da cidadania

Mais do que uma profissão, a advocacia se consolidou como elemento indispensável à democracia. Ao garantir o direito à ampla defesa, ao contraditório e à representação técnica, os advogados atuam como mediadores entre o cidadão e o Estado, contribuindo para o equilíbrio das instituições e a proteção das liberdades individuais.

Nesse sentido, a trajetória histórica da advocacia — da Roma Antiga ao Brasil contemporâneo — revela não apenas a evolução de uma carreira, mas também o desenvolvimento das próprias ideias de justiça, cidadania e Estado de Direito.