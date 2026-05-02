O Cerco de Cuba por Washington: A ofensiva de Trump-Rubio entre o bloqueio e as ameaças de invasão

Por Giorgio Trucchi - Durante os primeiros meses de 2026, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o secretário de Estado Marco Rubio intensificaram a retórica agressiva e as ações concretas contra o governo cubano. Poucos dias após a invasão da Venezuela e o sequestro do presidente Nicolás Maduro e da congressista e "primeira combatente" Cilia Flores, Trump ameaçou represálias econômicas contra aqueles que forneciam petróleo para a ilha.

A nova medida, uma das muitas adotadas por Washington que vão contra o direito internacional, de fato contribuiu para gerar uma das crises energéticas mais graves das últimas décadas, o que se soma às já precárias condições geradas pelo bloqueio econômico, comercial e financeiro, imposto pelos Estados Unidos por mais de seis décadas.Os danos causados pelo bloqueio somariam cerca de 171 bilhões de dólares. Somente em 2024, eles ultrapassaram 7.5 bilhões, ou seja, 625 milhões por mês, quase 21 milhões por dia e mais de 868 mil dólares por hora. Um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior, disse o ministro das Relações Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, durante um recente discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Trump endurece o assédioTrump já estava encarregado de aprofundar a crise durante seu primeiro mandato presidencial (2017-2020). Após as medidas de flexibilizar das restrições ao comércio entre os Estados Unidos e Cuba adotadas em 2015 pelo presidente Obama (2009-2016), o magnata pôs fim ao degelo e intensificou o ataque. Retirou 60% da equipe da nova embaixada em Havana, limitou a concessão de vistos e expulsou vários diplomatas cubanos da embaixada em Washington. Na esperança de criar condições favoráveis para a derrubada do governo revolucionário, Trump endureceu o bloqueio adotando 243 medidas unilaterais.

Entre as medidas mais extremas impostas à ilha está a admissibilidade de processos judiciais nos tribunais dos EUA sob o Título III da Lei Helms-Burton, que permite impor ações judiciais contra indivíduos e entidades, inclusive de terceiros países, que invistam em território cubano em propriedades nacionalizadas após 1959.Novas medidas também foram tomadas para restringir ainda mais as viagens a Cuba, novos limites foram impostos às remessas, acordos de cooperação médica internacional foram boicotados e criminalizados, e novos instrumentos coercitivos foram criados na esfera comercial, como impedir a importação de produtos de qualquer país que contenha mais de 10% dos componentes estadunidenses.

Da mesma forma, a importação para os Estados Unidos de rum e tabaco de origem cubana foi proibida; e a criação de uma lista de 231 entidades cubanas com as quais transações financeiras diretas são proibidas. A perseguição às operações bancárias e financeiras de Cuba também foi intensificada; medidas foram tomadas contra navios, companhias de navegação, seguradoras e resseguros ligadas ao transporte de combustível; e Cuba foi incluída em listas arbitrárias de países que violariam direitos humanos, liberdade religiosa e favoreceriam o tráfico de pessoas e o terrorismo.

Para entender melhor o impacto de tudo isso na população, Bruno Rodríguez explicou que quatorze horas de bloqueio "ilegal e criminoso" representam o custo da insulina necessária para tratar todos os pacientes diabéticos na ilha; dois meses equivalem ao custo do combustível necessário para cobrir as necessidades nacionais de eletricidade, enquanto um mês de bloqueio implica a perda dos recursos econômicos necessários para o plano anual de produção de energia solar.

O endurecimento adicional das medidas contra a maior das Antilhas quase paralisou completamente a produção de açúcar, motor econômico de Cuba; mais de 96% das pequenas e médias empresas correm risco de fechar devido à falta de energia; o turismo caiu drasticamente e cada vez menos empresas estão voando para a ilha. Particularmente delicada é a situação de saúde, onde mais de 96.000 pessoas, das quais 11.000 são crianças, aguardam cirurgia, 16.000 pacientes não podem continuar com as sessões de radioterapia e outros 3.000 estão em hemodiálise.

A ameaça militar

Em um contexto já extremamente difícil, com os Estados Unidos controlando o Caribe e ameaçando governos da região que não se alinham com seus interesses econômicos, políticos e geoestratégicos, a ofensiva lançada nos últimos meses pela dupla Trump/Rubio, juntamente com a acusação contra Cuba de ser "uma ameaça incomum e extraordinária", agravaram ainda mais o clima e o conflito."Cuba é uma nação à beira do colapso. Continuaremos com nossa iniciativa (para impedir o fornecimento regular de petróleo), mas também é possível que vamos a Cuba assim que esta (guerra contra o Irã) terminar", disse Trump durante uma coletiva de imprensa. Indo ainda mais longe, o presidente assegurou que "o regime cairá muito em breve" e que "conquistar Cuba seria uma honra".

Por sua vez, o Secretário de Estado advertiu que a mudança do sistema econômico em Cuba é urgente e necessária, mas que não será possível sem uma mudança de governo. "Quem vai investir bilhões em um país comunista governado por comunistas incompetentes? As coisas precisam mudar", ameaçou Rubio.

O presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondeu às ameaças. "Mais uma vez, Donald Trump coloca Cuba no centro de uma estratégia de coação e tenta dobrar a soberania do povo cubano. Não nos surpreende que, em sua retórica agressiva, ele repita velhas fórmulas fracassadas, culpando Cuba pelas consequências de mais de seis décadas de bloqueio econômico e guerra não convencional.Cuba", continuou Díaz-Canel, "nunca será um território de ambições imperialistas. A história mostrou que nenhuma ameaça conseguiu quebrar a decisão soberana do povo cubano de defender sua independência e seu sistema político. A soberania cubana não é negociável. Cuba a defende e defenderá até o fim".

Em caso de agressão armada ou tentativa de invasão, o presidente cubano explicou que uma doutrina defensiva envolvendo resistência generalizada e guerra de guerrilha seria ativada imediatamente. "Para as forças dos EUA, não seria exatamente um passeio no parque. Reiteramos que estamos abertos ao diálogo, desde que seja baseado no respeito mútuo".

Cuba como símbolo de resistência

Para Marco Consolo, analista internacional e especialista em América Latina, que vive na região há anos, enfrentamos um cenário extremamente complexo, no qual os Estados Unidos abandonaram quaisquer reservas e se colocaram à margem do direito internacional, tanto com medidas de retaliação econômica e comercial e interferência político-eleitoral, quanto com ações de poder duro, principalmente ameaças, agressões e intervenções militares.

"Se somarmos a isso a absoluta falta de credibilidade dos Estados Unidos em um contexto de negociações, a decisão de considerar Cuba uma 'ameaça incomum e extraordinária', o avanço de governos ultraconservadores e ultraneoliberais no continente e a falta de matérias-primas e fontes de energia que possam ser atraentes para o império, fica evidente que o verdadeiro objetivo de Washington permanece sempre e apenas o mesmo: atacar e destruir um símbolo de resistência para todos os povos que se preocupam com a justiça social no mundo. Um exemplo de dignidade que conseguiu entrelaçar relações e laços diplomáticos e conquistar o respeito de muitos governos", explicou Consolo ao Pagine Esteri.

É justamente contra Cuba e aqueles que a apoiam em nível regional que alguns dos governos satélites de Washington lançaram, reunindo-se recentemente com Trump em Miami para lançar a iniciativa Escudo das Américas.

"Se no passado testemunhamos golpes de Estado sangrentos, com dezenas de milhares de mortos e desaparecidos, hoje as dinâmicas são diferentes e mudanças de regime ocorrem por meio de golpes suaves, interferência política e eleitoral flagrante, sanções econômicas e comerciais, guerras midiáticas assimétricas. Na América Latina (e não só lá) os ventos da guerra sopram e aqueles que, no "quintal", não se curvam aos interesses de Washington estão expostos a tudo isso", alerta Consolo.

Uma situação que pode até piorar diante das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, nas quais Trump chega em condições muito ruins."Ele enfrenta uma enorme dívida interna e externa, enfrenta uma grave crise econômica, os republicanos estão em claro declínio e sofreram várias derrotas eleitorais, e evidentes fissuras se abriram dentro de seu governo e das forças armadas. Além disso, o bloco MAGA (Make America Great Again) está desmoronando e Trump está sob os holofotes por ter traído as promessas feitas durante a campanha eleitoral, enquanto os protestos contra os abusos do ICE (Immigration and Customs Enforcement) crescem", diz o analista internacional.

"Entre agora e novembro, Trump tentará alcançar o máximo de resultados possível e a política externa frequentemente se presta a desviar a atenção. Por que, então, não apostar em uma guerra de distração no 'quintal'?" pergunta Consolo.

Um povo que não abaixa a cabeça

Apesar da campanha de estrangulamento e do feroz cerco medieval aos Estados Unidos, a capacidade de resistência do povo cubano merece admiração."É fruto de uma revolução que conseguiu forjar uma consciência popular, com uma profunda reserva moral que, nesse momento, atua como antídoto para uma possível agressão. Além disso”, continua o latino-americanista, "o assassinato dos 32 soldados cubanos durante o sequestro de Nicolás Maduro na Venezuela gerou uma onda de orgulho e dignidade nacional, revitalizou o patriotismo e o anti-imperialismo, especialmente nas novas gerações. Se você acha que bombardear Cuba pode facilmente apagar tudo isso, está muito enganado."

Para Consolo, chegou o momento, portanto, de que a solidariedade dos povos e daqueles governos que, ano após ano, condenam sistematicamente e votam contra o bloqueio dos EUA, passem de um caráter meramente diplomático para um de concreto preventivo.

"Contra as últimas medidas de Washington, vimos a extraordinária mobilização da solidariedade dos povos e de alguns governos, mas isso não é suficiente. O esforço internacional deve ser preventivo, pois é essencial para evitar que a agressão militar ocorra. A pressão contra os planos criminosos de Trump deve ser exercida agora".

[Fonte: Pagine Esteri (italiano). Publicado em Nueva Lista Informativa Nicaragua y Más: El cerco de Washington sobre Cuba: la ofensiva de Trump y Rubio entre bloqueo y amenazas de invasión. Tradução tomada do site da Nueva Lista Informativa Nicaragua y Más].