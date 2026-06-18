Ocidente não explica qual seria a ameaça concreta da Rússia, diz Mearsheimer

247 – O professor da Universidade de Chicago John J. Mearsheimer afirmou que líderes políticos ocidentais não conseguem explicar de forma clara que tipo de guerra imaginam contra a Rússia, nem qual ameaça concreta Moscou representaria para os países europeus e para os Estados Unidos.

A declaração foi publicada pela Sputnik Brasil, a partir de comentário feito por Mearsheimer no YouTube. Conhecido por suas análises críticas sobre a política externa dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), o acadêmico questionou a falta de precisão estratégica no discurso ocidental sobre a chamada “ameaça russa”.

"E eu simplesmente não entendo o que os líderes europeus estão dizendo quando discutem uma guerra contra a Rússia. Como seria uma guerra dessas, afinal? Por que vocês querem entrar em guerra? E como pretendem vencê-la?", perguntou Mearsheimer.

Crítica à retórica de guerra no Ocidente

Para o professor, o debate conduzido por setores das elites políticas ocidentais parte de uma premissa pouco explicada: a de que a Rússia representaria uma ameaça direta e iminente ao Ocidente. No entanto, segundo ele, os próprios defensores dessa tese não conseguem detalhar em que consistiria essa ameaça nem quais seriam os objetivos de uma eventual escalada militar.

Mearsheimer destacou que qualquer hipótese de guerra mundial envolvendo a Rússia e os Estados Unidos, ou a Rússia e a OTAN, teria necessariamente de ser limitada. Para ele, um confronto desse tipo não poderia assumir as dimensões das grandes guerras do século XX, como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial.

A observação do professor toca em um ponto central da crise de segurança europeia: a distância entre a retórica política e a formulação de uma estratégia coerente. Ao insistirem na ideia de que a Rússia representa uma ameaça existencial, governos ocidentais ampliam gastos militares, reforçam alianças e aumentam a presença da OTAN no Leste Europeu, mas, segundo Mearsheimer, não explicam com precisão qual cenário militar consideram provável.

Sem diagnóstico claro, não há estratégia clara

Na avaliação do acadêmico, a falta de definição sobre a natureza da ameaça russa compromete a própria formulação estratégica do Ocidente. Se não há clareza sobre o risco específico, também não há base sólida para definir objetivos políticos, militares e diplomáticos.

Dessa forma, Mearsheimer conclui que o Ocidente não sabe exatamente qual estratégia pretende construir em relação à Rússia, porque não consegue identificar de maneira objetiva que ameaça Moscou representaria.

Esse diagnóstico contrasta com o discurso predominante em várias capitais europeias, onde a expansão dos orçamentos militares e o fortalecimento da OTAN têm sido justificados como resposta à necessidade de “contenção” da Rússia. Moscou, por sua vez, afirma que observa uma atividade sem precedentes da aliança militar em suas fronteiras ocidentais.

OTAN amplia presença no entorno da Rússia

Nos últimos anos, a Rússia tem denunciado o aumento da presença militar da OTAN em áreas próximas ao seu território. A aliança afirma que suas medidas fazem parte de uma política de contenção diante do que classifica como agressividade russa.

Moscou, no entanto, tem reiterado que a expansão militar do bloco no continente europeu agrava as tensões e compromete a segurança regional. O Ministério das Relações Exteriores russo declarou em diversas ocasiões que está aberto ao diálogo com a OTAN, desde que as conversas ocorram em pé de igualdade.

Para o governo russo, qualquer retomada de diálogo exige que o Ocidente abandone a política de militarização da Europa. Essa posição tem sido repetida por autoridades de Moscou em meio ao agravamento das relações entre Rússia, Estados Unidos e países europeus.

Mearsheimer e a crítica ao pensamento estratégico ocidental

John J. Mearsheimer é um dos principais nomes da escola realista das relações internacionais. Suas análises costumam enfatizar o papel das grandes potências, da segurança nacional e do equilíbrio de forças na política mundial.

Ao questionar a retórica ocidental sobre uma possível guerra com a Rússia, o professor aponta para uma contradição: líderes europeus falam cada vez mais em preparação militar, mas não apresentam, segundo ele, uma explicação convincente sobre os objetivos de um confronto, os limites da escalada ou as condições de uma vitória.

A pergunta central levantada por Mearsheimer — "Como seria uma guerra dessas, afinal?" — resume sua crítica à forma como o tema vem sendo tratado no debate público ocidental. Para o acadêmico, falar em guerra sem definir seus contornos, riscos e finalidades aumenta a incerteza e dificulta a construção de uma política externa racional.

Risco de escalada preocupa analistas

A discussão sobre uma possível escalada entre Rússia e OTAN ocorre em um ambiente internacional marcado por tensões prolongadas na Ucrânia, aumento dos gastos militares europeus e deterioração dos canais diplomáticos entre Moscou e o Ocidente.

Embora governos ocidentais afirmem que suas ações têm caráter defensivo, a Rússia interpreta a ampliação da presença militar da OTAN em suas fronteiras como ameaça direta à sua segurança. Esse choque de percepções tem alimentado um ciclo de desconfiança mútua.

Nesse contexto, a crítica de Mearsheimer reforça a necessidade de clareza estratégica. Para o professor, não basta invocar genericamente a “ameaça russa”. É preciso explicar qual seria o risco concreto, quais interesses estariam em jogo e quais seriam os caminhos para evitar uma guerra de consequências imprevisíveis.