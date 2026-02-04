Brasil e Rússia fortalecem parceria industrial e produtiva

247 - O governo brasileiro avançou nesta semana no fortalecimento da cooperação industrial e produtiva com a Rússia, em reunião realizada em Brasília entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e uma delegação oficial do governo russo. O encontro antecede a agenda de alto nível prevista para esta quinta-feira (5/2), no Palácio Itamaraty, e integra a estratégia brasileira de ampliar parcerias internacionais e atrair investimentos.

Segundo informações divulgadas pelo MDIC, o diálogo teve como eixo central a combinação de inovação tecnológica, agregação de valor e sustentabilidade como fatores de competitividade da indústria nacional. O secretário-executivo da pasta, Márcio Elias Rosa, destacou que esses vetores orientam a política industrial do governo federal e guiam a ampliação da cooperação com parceiros estratégicos.

Durante a reunião, Márcio Elias Rosa ressaltou a prioridade do Brasil em reduzir a dependência externa e fortalecer a produção interna. “Reduzir a dependência externa de insumos essenciais e fortalecer a produção local é uma prioridade para o Brasil. Estamos atraindo investimentos, ampliando a capacidade industrial e gerando emprego e renda. Queremos produzir com mais tecnologia e valor agregado, avançando em áreas como fertilizantes, agroindústria, máquinas e equipamentos, energia limpa, logística e digitalização industrial, para tornar a indústria brasileira mais forte e competitiva”, afirmou.

Parceria estratégica e integração produtiva

A delegação da Federação Russa foi liderada pelo vice-ministro da Indústria e Comércio, Alexei Gruzdev, e contou com a participação do representante comercial da Embaixada da Rússia no Brasil, Viktor Sheremetker. Durante o encontro, Gruzdev enfatizou o caráter estratégico da relação bilateral e o interesse em ampliar projetos conjuntos.

“Brasil e Rússia são parceiros estratégicos. Queremos ampliar investimentos e projetos industriais conjuntos, com benefícios concretos para nossas economias”, declarou o vice-ministro. Ele acrescentou ainda: “Estamos prontos para compartilhar nossa experiência em tecnologia, infraestrutura e segurança produtiva, apoiando a modernização da indústria brasileira”.

A agenda de cooperação inclui setores considerados prioritários pelo governo brasileiro, como fertilizantes, agroindústria, máquinas e equipamentos, energia limpa, logística e digitalização industrial. O objetivo é ampliar a integração produtiva, estimular a inovação e fortalecer a competitividade da indústria nacional no cenário global.

O diálogo bilateral será aprofundado nesta quinta-feira (5/2), durante a VIII Reunião da Comissão de Alto Nível Brasil–Rússia (CAN), que contará com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O encontro reforça o compromisso dos dois governos com uma agenda estratégica de longo prazo voltada à cooperação técnica, à promoção de negócios e à atração de investimentos produtivos.