Eleição de Roberto Alvo e sucesso da assembleia anual da IATA fortalecem a Latam na cena global da aviação

Marco Damiani, especial para o 247 - A companhia aérea Latam, líder no mercado brasileiro de aviação, estabeleceu um ambiente de céu de brigadeiro para a assembleia geral anual da IATA - International Air Transport Association -, que se encerra nesta segunda-feira (8), no Rio de Janeiro. Anfitriã e organizadora do evento, a empresa recepcionou mais de 1,7 mil líderes das principais companhias aéreas do mundo, com o objetivo de reafirmar a cooperação e ampliar a circulação de informações sobre o estratégico setor aéreo.

Ao longo de reuniões concorridas, deliberações e encontros informais nos salões do evento, os principais executivos de aviação do planeta discutiram em profundidade o momento complexo que o setor atravessa. Com a disparada nos preços do petróleo, as companhias tiveram seus custos aumentados nos últimos meses e deverão estar cada vez mais aglutinadas em torno da entidade associativa, estabelecida em 1945, para enfrentar um cenário global marcado por instabilidade e imprevisibilidade.

A eleição do CEO da Latam Airlines Group, Roberto Alvo, para o cargo de presidente do Conselho de Administração da IATA projeta para o executivo brasileiro um mandato de intenso diálogo com autoridades governamentais e líderes da cadeia de suprimentos da aviação. Ele tem a missão de manter o enfrentamento da associação global das aéreas sobre questões que envolvem a transição energética, a normatização tributária, a segurança e melhorias na infraestrutura aeroportuária.

“À medida que navegamos por um ambiente mais complexo, nosso setor deve continuar trabalhando em conjunto para fortalecer a segurança, melhorar a eficiência, promover a sustentabilidade e desbloquear os benefícios da conectividade para mais pessoas e comunidades”, pontuou Alvo. “Estou ansioso para trabalhar com os membros da IATA, governos e parceiros do setor para ajudar a garantir que a aviação continue sendo uma força de oportunidade, resiliência e crescimento”, acrescentou.

Fundada em Havana, às vésperas do final da Segunda Guerra Mundial, a IATA contou inicialmente com a adesão de 57 companhias aéreas, de 31 países. Atualmente, reúne mais de 260 membros com sede em 117 nações. Suas prioridades incluem segurança, proteção, meio ambiente, serviços, simplificação dos negócios e ajuda na construção de relacionamentos dentro da indústria da aviação.