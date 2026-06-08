"O mercado brasileiro mudou; estamos em outro patamar", diz CEO da Latam sobre aviação nacional

247 - O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, afirmou que a realização da 82ª Assembleia Geral Anual da IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos) no Rio de Janeiro demonstra que o mercado brasileiro de aviação alcançou um novo patamar. Em declaração feita por ocasião do evento, realizado entre sábado (6) e esta segunda-feira (8), Cadier destacou que o encontro permite ao país mostrar sua evolução desde a última reunião da entidade no Brasil, em 1999, além de discutir os desafios para manter o crescimento do setor.

“É fundamental a gente receber essa assembleia-geral da IATA aqui no Brasil por vários motivos. O primeiro é para a gente poder mostrar o que o Brasil está fazendo e como o Brasil se desenvolveu nos últimos 27 anos, desde a última vez em que aconteceu essa assembleia-geral [no Brasil], em 1999. Quanto o mercado brasileiro mudou, quanto a gente está em outro patamar”, disse Jerome Cadier.

A assembleia, organizada no país com a Latam Airlines Group como anfitriã, reúne no Rio de Janeiro lideranças das principais companhias aéreas do mundo. Segundo Cadier, o encontro também é uma oportunidade para discutir os temas que precisam ser enfrentados para que a aviação continue avançando.

“Mas também é importante a gente ter oportunidade de discutir qual é o futuro, quais são os temas que precisam ser resolvidos para que a gente continue crescendo. Por isso é fundamental a gente receber essa reunião tão importante aqui pela terceira vez. A primeira foi em Petrópolis, em 1947, depois em 1999 e, agora, de novo”, afirmou.

Brasil no centro da aviação global

Durante os três dias de evento, o Brasil assumiu papel central no debate internacional sobre o setor aéreo. A realização da assembleia no Rio de Janeiro marca o retorno da reunião anual da IATA ao país após 27 anos, reforçando a relevância estratégica do mercado brasileiro para a aviação global.

Cadier também ressaltou que o encontro permite apresentar o Brasil não apenas como mercado em expansão, mas também como país capaz de receber executivos e empresas de diferentes partes do mundo.

“Fazer com que as pessoas entendam os caminhos para desenvolver a aviação, que é uma indústria absolutamente mundial. Além disso a gente tem a oportunidade de mostrar o calor, a receptividade, o atendimento do povo brasileiro, recebendo todas essas companhias, mais de 1,7 mil executivos de diversas empresas, todas conectadas com a aviação, que estão aqui no Brasil para essa reunião”, declarou.

Setor enfrenta cenário de alta complexidade

A assembleia ocorre em um momento desafiador para as companhias aéreas. O setor tem sido impactado pela alta dos combustíveis, agravada por eventos internacionais como a guerra entre Estados Unidos e Irã e seus reflexos sobre a economia global.

Nesse contexto, a reunião da IATA no Rio de Janeiro se consolida como espaço estratégico para debates sobre o futuro da aviação, os custos operacionais e os caminhos necessários para sustentar a expansão do transporte aéreo em escala mundial.