Índia cria associação farmacêutica no Brasil e mira investimentos bilionários

247 - Indústrias indianas do setor farmacêutico anunciaram a criação de uma nova plataforma de articulação empresarial no Brasil, poucos dias antes da viagem da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Índia, marcada para a próxima semana e voltada a negociações econômicas e comerciais entre os dois países. A iniciativa envolve a fundação da Abrifi (Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica Indiana), apresentada oficialmente na terça-feira (10), em evento realizado na embaixada indiana em Brasília, relata a CNN Brasil.

A entidade nasce com o objetivo de reunir e organizar empresas indianas que já produzem ou pretendem ampliar operações em território brasileiro, em meio ao crescimento das relações comerciais no setor de saúde. O lançamento contou com a presença de representantes do governo federal, incluindo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), que destacou o potencial da associação como instrumento para aprofundar a parceria econômica entre Brasil e Índia.

À CNN, o diretor legal e de regulação da Abrifi, Glauco Santos, afirmou que a expectativa do setor industrial indiano é movimentar aproximadamente US$ 80 bilhões no Brasil nos próximos anos, com a associação atuando como facilitadora de processos burocráticos e regulatórios que possam impulsionar a produção local.

“Estamos em contato também com o governo, com os ministros Geraldo Alckmin [do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços] e Alexandre Padilha, que têm nos ajudado nesse processo. A nossa expectativa é de aumentar a produção por aqui”, declarou Santos.

Durante o evento, o embaixador da Índia no Brasil, Dinesh Bhatia, ressaltou que o país já possui grandes empresas do setor de saúde instaladas no mercado brasileiro. Segundo ele, a estratégia indiana é manter e ampliar sua relevância na balança comercial do Brasil, utilizando a forte capacidade produtiva do setor farmacêutico como caminho para ampliar a cooperação bilateral.

Bhatia afirmou que a produção industrial indiana pode ser um fator determinante para “aprofundar relações”, diante do interesse brasileiro em ampliar investimentos e parcerias estratégicas.

Padilha, por sua vez, reforçou que a Índia vem ampliando significativamente sua participação no mercado de saúde brasileiro. De acordo com o ministro, em 2025, o país asiático foi o que mais expandiu exportações de produtos ligados à área para o Brasil, com destaque para medicamentos, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e tecnologias de gestão voltadas ao setor.

O ministro também antecipou que a viagem do presidente Lula a Nova Delhi terá como foco principal o fortalecimento do comércio bilateral, com destaque para negociações envolvendo inovação tecnológica na saúde. Entre os pontos discutidos, está a possibilidade de importação de soluções para hospitais inteligentes, estruturados com sistemas de inteligência artificial.

Segundo Padilha, um financiamento de R$ 1,4 bilhão aprovado pelo Novo Banco de Desenvolvimento (Banco dos Brics) deve viabilizar o projeto. “Esse financiamento constrói um hospital 100% inteligente desde o começo, e cria um ambiente para outros investimentos em 15 UTIs espalhadas em todas as regiões do país”, afirmou.

O ministro também destacou que o governo brasileiro busca ampliar não apenas o comércio, mas a cooperação produtiva, estimulando a presença de empresas indianas com maior integração à indústria nacional e ao setor público.

“O Brasil é o principal mercado de saúde para a Índia na América Latina. Nós temos o interesse não só de atrair a empresa para vender aqui, mas que ela faça parcerias com empresas nacionais e instituições públicas brasileiras. Por isso que a gente saúda a Abrifi e o fato dela ter uma presidenta brasileira”, completou Padilha.

Com o lançamento da Abrifi em Brasília, a expectativa é que a associação atue como elo institucional para acelerar investimentos, destravar processos regulatórios e ampliar a presença da indústria farmacêutica indiana no Brasil, justamente no momento em que o governo federal se prepara para ampliar o diálogo econômico com a Índia em alto nível.