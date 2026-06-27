China testa dirigível eólico para gerar energia a 2 mil metros

247 - A China testou um dirigível eólico capaz de gerar eletricidade a cerca de 2 mil metros de altitude, em uma aposta tecnológica para ampliar a produção de energia limpa por meio de ventos mais fortes e constantes, segundo o jornal O Globo.

Batizado de S2000, o sistema foi desenvolvido pela empresa Beijing Lanyi Yunchuan Energy Technology em parceria com pesquisadores da Universidade de Tsinghua. A estrutura funciona como uma espécie de aerogerador suspenso: utiliza hélio para permanecer no ar, abriga turbinas em seu interior e transmite a energia produzida ao solo por meio de um cabo de ancoragem.

O equipamento tem aproximadamente 60 metros de comprimento por 40 metros de largura e conta com 12 turbinas instaladas em uma estrutura circular. Diferentemente das torres eólicas convencionais, limitadas pela altura das estruturas metálicas fixadas ao solo, o S2000 foi projetado para alcançar camadas mais elevadas da atmosfera, onde os ventos tendem a ser mais intensos e regulares.

A proposta dos desenvolvedores é aproveitar essas correntes de ar em altitude para aumentar a eficiência da geração elétrica. O formato anelar do dirigível direciona o vento para o interior do sistema, concentrando o fluxo sobre as turbinas. Ao mesmo tempo, mecanismos automatizados ajustam a posição e a altitude do equipamento durante a operação, buscando as melhores condições de vento.

O cabo que mantém o dirigível preso ao solo também cumpre outra função central: conduzir a eletricidade gerada pelas turbinas até a rede elétrica. Segundo os responsáveis pelo projeto, a capacidade planejada do S2000 pode chegar a 3 megawatts, a depender das condições de operação.

O primeiro teste em escala real ocorreu na província chinesa de Sichuan. Na demonstração, o dirigível atingiu cerca de 2 mil metros de altitude, permaneceu em voo por aproximadamente 30 minutos e gerou 385 quilowatts-hora de energia, que foram enviados diretamente para a rede.

O resultado foi considerado uma etapa importante para validar o conceito de geração eólica em grande altitude. A tecnologia ainda está em fase experimental, mas chama atenção por dispensar parte da infraestrutura pesada usada em parques eólicos tradicionais, como grandes fundações de concreto e torres metálicas de grande porte.

Outro possível diferencial do S2000 é a mobilidade. Por ser uma estrutura suspensa e transportável, o equipamento poderia ser utilizado em regiões remotas, ilhas, áreas de difícil acesso ou locais atingidos por desastres naturais, onde a construção de instalações permanentes costuma ser mais cara e demorada.

A exploração de ventos em altitudes maiores também pode elevar a produtividade da geração eólica. Como a energia disponível no vento aumenta de forma expressiva conforme cresce sua velocidade, captar correntes mais fortes pode tornar o sistema mais eficiente do que modelos instalados próximos ao solo.

Apesar do avanço, a adoção comercial do dirigível eólico ainda depende da superação de obstáculos técnicos e regulatórios. Entre os principais desafios estão a resistência do cabo de ancoragem em situações de clima severo, a segurança da operação no espaço aéreo, os custos de manutenção e a comprovação de viabilidade econômica em funcionamento contínuo.

Os pesquisadores também precisarão demonstrar que o equipamento pode operar por períodos mais longos, em diferentes condições meteorológicas, sem comprometer a estabilidade, a segurança e a eficiência da geração elétrica.