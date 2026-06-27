Corredor bioceânico Brasil-Peru pode transformar a Amazônia em eixo estratégico da integração sul-americana

247 – A consolidação do Arco Norte produtivo e o avanço do corredor bioceânico Brasil-Peru podem transformar a Amazônia Sul-Ocidental em uma das regiões mais estratégicas da integração sul-americana nas próximas décadas. Essa é a principal conclusão do artigo "Do Arco Norte ao corredor bioceânico Brasil-Peru: infraestrutura, fronteira e governança multinível da integração sul-americana", de Marta Cerqueira Melo, publicado na edição nº 40 da revista Tempo do Mundo, lançada nesta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em Brasília.

Segundo a autora, a expansão da infraestrutura logística na Amazônia vem alterando profundamente a geografia econômica da América do Sul. Ao mesmo tempo em que os mecanismos políticos de integração regional perderam força nos últimos anos, estradas, pontes, hidrovias e corredores de transporte continuam aproximando os países sul-americanos. Esse movimento, afirma o estudo, cria novas oportunidades para conectar o interior do continente aos mercados do Oceano Pacífico, reduzindo custos logísticos e fortalecendo o papel estratégico da Amazônia brasileira.

Infraestrutura avança enquanto integração política perde força

O artigo parte da constatação de que a integração sul-americana vive uma fase paradoxal.

Desde a crise da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e o enfraquecimento de diversos mecanismos regionais, a coordenação política entre os países perdeu intensidade. Mesmo iniciativas recentes, como o Consenso de Brasília, lançado em 2023 para revitalizar a cooperação regional, ainda não conseguiram reconstruir uma arquitetura institucional capaz de acompanhar a velocidade das transformações econômicas.

Enquanto isso, a infraestrutura física continua avançando.

Segundo Marta Cerqueira Melo, novos corredores logísticos, investimentos públicos e privados e a ampliação das conexões terrestres estão redesenhando a circulação de mercadorias no continente, especialmente na Amazônia Sul-Ocidental.

Essa dinâmica faz com que a integração material avance mesmo sem uma coordenação política equivalente.

O Arco Norte assume papel decisivo

A autora explica que o conceito de Arco Norte passou por uma importante transformação.

Originalmente associado apenas à faixa de fronteira brasileira, o termo passou a designar uma nova configuração logística voltada ao escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste, da Amazônia e do Matopiba por portos situados ao norte do Paralelo 16º Sul.

Nos últimos anos, essa reorganização reduziu a dependência histórica dos portos do Sul e do Sudeste e ampliou significativamente a importância econômica da região amazônica.

O estudo observa que essa mudança tornou o Arco Norte uma das principais plataformas logísticas do agronegócio brasileiro.

Agora, porém, a tendência vai além do acesso ao Atlântico.

Segundo a autora, o novo desafio consiste em conectar essa infraestrutura ao Oceano Pacífico por meio dos corredores bioceânicos.

A ligação entre Atlântico e Pacífico

Nesse contexto, o corredor bioceânico Brasil-Peru aparece como uma das iniciativas mais relevantes da integração física sul-americana.

O projeto articula rodovias, pontes, postos de fronteira e infraestrutura logística capazes de conectar estados brasileiros como Acre, Rondônia e Amazonas aos portos peruanos situados no litoral do Pacífico.

Essa conexão reduz distâncias para mercados asiáticos, amplia alternativas de exportação para produtos brasileiros e fortalece o papel da Amazônia como eixo logístico continental.

A autora ressalta que a integração física não beneficia apenas o comércio exterior.

Ela também pode estimular cadeias produtivas regionais, fortalecer cidades de fronteira, ampliar investimentos em infraestrutura e gerar novas oportunidades econômicas para populações amazônicas.

Governança é condição para o sucesso

O artigo enfatiza, entretanto, que grandes obras de infraestrutura não produzem desenvolvimento automaticamente.

Segundo Marta Cerqueira Melo, corredores logísticos atravessam territórios marcados por enorme diversidade social, ambiental, cultural e institucional.

Por isso, sua implementação exige mecanismos permanentes de governança multinível, envolvendo governos nacionais, estados, municípios, povos indígenas, comunidades tradicionais, universidades, setor privado e organismos internacionais.

Sem esse tipo de coordenação, alertam as análises apresentadas no estudo, os ganhos econômicos podem ser acompanhados por conflitos fundiários, degradação ambiental e aprofundamento das desigualdades territoriais.

A autora sustenta que a integração física precisa caminhar lado a lado com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável.

A Amazônia deixa de ser periferia

Uma das principais contribuições do artigo é mostrar que a Amazônia Sul-Ocidental deixa de ocupar posição periférica na geografia econômica da América do Sul.

Historicamente tratada como região distante dos grandes centros produtivos, ela passa a ocupar posição estratégica na conexão entre os oceanos Atlântico e Pacífico.

Essa mudança altera não apenas os fluxos comerciais, mas também a relevância geopolítica da região.

Segundo o estudo, a Amazônia tende a assumir papel central na logística continental, articulando produção agrícola, mineração, bioeconomia, energia, infraestrutura e comércio internacional.

Essa nova centralidade amplia tanto as oportunidades quanto as responsabilidades relacionadas à preservação ambiental e ao planejamento territorial.

Brasil pode liderar uma nova etapa da integração regional

O artigo destaca que o Brasil possui papel decisivo nesse processo por concentrar grande parte da infraestrutura do Arco Norte e por compartilhar extensas fronteiras com diversos países sul-americanos.

Nesse contexto, a coordenação entre políticas nacionais de infraestrutura, desenvolvimento regional e integração continental torna-se essencial para transformar corredores logísticos em instrumentos efetivos de desenvolvimento.

Segundo a autora, a infraestrutura deve ser compreendida não apenas como conjunto de obras de engenharia, mas como elemento estruturador de novas relações econômicas, sociais e institucionais entre os países da região.

Integração precisa combinar logística, desenvolvimento e sustentabilidade

Nas conclusões, Marta Cerqueira Melo argumenta que o futuro da integração sul-americana dependerá da capacidade de articular infraestrutura física, governança democrática e desenvolvimento sustentável.

O corredor bioceânico Brasil-Peru, afirma o estudo, representa uma oportunidade histórica para reposicionar a Amazônia como eixo estratégico da integração continental, aproximando o Brasil dos mercados asiáticos e fortalecendo a conectividade regional.

Entretanto, a autora ressalta que esse potencial somente será plenamente realizado se os investimentos em logística vierem acompanhados de planejamento territorial, cooperação entre os países, participação das populações locais e políticas capazes de conciliar crescimento econômico com proteção ambiental.

Nesse sentido, o artigo conclui que a Amazônia deixa de ser apenas uma fronteira geográfica para tornar-se uma das principais plataformas da integração física, econômica e geopolítica da América do Sul no século XXI.