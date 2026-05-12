Fundo Amazônia: governo Lula entrega equipamentos e reforça combate a incêndios no Cerrado e Pantanal

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, nesta terça-feira (12), em Brasília (DF), a entrega de equipamentos do projeto “Manejo Integrado do Fogo: Cerrado e Pantanal”, financiado com R$ 150 milhões do Fundo Amazônia e executado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), gestor do Fundo Amazônia, participou da solenidade por meio de representantes da instituição. As informações são da Agência BNDES de Notícias.

A iniciativa integra a estratégia de ampliação da capacidade de resposta a incêndios florestais nos biomas Cerrado e Pantanal e está vinculada à implementação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo (PNMIF). O Fundo Amazônia é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

O projeto tem como objetivo ampliar a prevenção, o monitoramento e o combate a queimadas não autorizadas em cinco estados, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia e Piauí, além do Distrito Federal. A execução envolveu articulação entre diferentes órgãos federais, estados e instâncias técnicas do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a retomada do papel estratégico do fundo. “O Fundo Amazônia voltou a cumprir um papel estratégico no fortalecimento da capacidade do Estado brasileiro de prevenir e combater incêndios florestais, articulando preservação ambiental, proteção dos biomas e segurança pública. Esses investimentos refletem a prioridade do governo do presidente Lula em reconstruir políticas ambientais e apoiar estados, brigadas e forças de segurança com estrutura e tecnologia para enfrentar os efeitos extremos das mudanças climáticas”, afirmou.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o conjunto de ações integra políticas públicas planejadas para enfrentar as causas dos incêndios, que têm relação com a mudança do clima e com ações criminosas. O ministro João Paulo Capobianco afirmou: “Estamos colocando em prática as políticas públicas que nós mesmos iniciamos ou atualizamos. Este evento não é apenas uma entrega de equipamentos, o que por si só seria importante, mas se insere numa ação planejada do governo, que todos nós lideramos”.

Os recursos permitem a aquisição de mais de 200 veículos, 6,8 mil equipamentos de uso individual e 14 veículos aéreos não tripulados. Também estão previstos caminhonetes 4x4 com kits de combate a incêndios, caminhões Auto Bomba Tanque Florestal, mochilas costais, sopradores, GPS portáteis, drones e notebooks para apoio às operações de campo.

A iniciativa é estruturada em três níveis de atuação: local, com apoio a brigadas públicas, voluntárias e comunitárias; estadual, com fortalecimento dos Corpos de Bombeiros Militares; e interestadual, com suporte à Força Nacional de Segurança Pública em situações que ultrapassem a capacidade dos estados.

O projeto faz parte de uma agenda mais ampla do Fundo Amazônia, que desde sua retomada ampliou ações de prevenção e combate a incêndios em diferentes biomas, além de reforçar o apoio a órgãos ambientais e forças de segurança.