Greenpeace alerta para risco ambiental com petroleiros parados no Golfo

247 - A organização ambiental Greenpeace divulgou nesta sexta-feira (6) um alerta sobre os riscos ambientais associados à presença de petroleiros bloqueados no Golfo Pérsico em meio ao conflito no Oriente Médio. Segundo a entidade, a concentração de navios carregados com petróleo bruto na região representa uma ameaça significativa ao meio ambiente. Os relatos foram publicados no Portal G1.

De acordo com o Greenpeace, cerca de 14 milhões de toneladas de petróleo bruto estão a bordo dessas embarcações. A organização ressalta que a escalada das hostilidades e as interferências nos sistemas de navegação aumentam a probabilidade de acidentes envolvendo os navios.

Em comunicado, o Greenpeace destacou que o ambiente de guerra intensifica os perigos para a navegação marítima na região. “As hostilidades e a interferência nos sinais de navegação aumentam o risco de acidentes”, afirmou a organização, acrescentando que desde o início “do conflito vários navios foram atacados”.

A entidade também chamou atenção para a importância ecológica das áreas marítimas próximas ao Estreito de Ormuz e ao Golfo Pérsico. Segundo o Greenpeace, essas águas abrigam ecossistemas considerados frágeis, incluindo recifes de coral, manguezais e pradarias marinhas, que servem de habitat para diversas espécies.

A porta-voz da organização, Nina Noelle, alertou para as possíveis consequências de um acidente envolvendo as cargas de petróleo. Segundo ela, um eventual vazamento teria impactos duradouros sobre o ambiente e sobre as comunidades locais. “Destruiria ecossistemas únicos e seus meios de subsistência por décadas”, afirmou.