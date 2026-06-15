Livro de Zhang Yongsheng chega ao Brasil em português

247 - O livro Perspectiva ecológica da modernização chinesa, de Zhang Yongsheng, já está disponível para compra no Brasil em edição inédita em português. A obra sobre modernização ecológica da China discute desenvolvimento verde, civilização ecológica e transição ambiental a partir das mudanças econômicas e sociais vividas pelo país nas últimas décadas.

Publicado pela Fundação Maurício Grabois em parceria com a Editora Chongqing, o volume integra a coleção “Seis perspectivas da modernização chinesa” e apresenta ao público brasileiro uma reflexão sobre os caminhos da modernização socialista chinesa diante dos desafios ambientais contemporâneos. A edição brasileira busca ampliar o debate sobre natureza, desenvolvimento e alternativas ao modelo associado à crise ambiental global.

A obra tem como eixo central o conceito de “civilização ecológica”, formulado no contexto da modernização chinesa, e analisa como a China articula planejamento estatal, crescimento econômico e transição ambiental em sua estratégia de desenvolvimento. O livro também discute os limites da civilização industrial capitalista e propõe uma leitura sobre novas possibilidades de organização social e produtiva diante da emergência climática e ambiental.

Zhang Yongsheng é doutor em Economia, pesquisador e diretor-geral do Instituto de Estudos da Civilização Ecológica da Academia Chinesa de Ciências Sociais (CASS). Reconhecido como uma das referências chinesas nos estudos sobre desenvolvimento verde, ele dedica suas pesquisas à civilização ecológica e às transformações necessárias para compatibilizar modernização, sustentabilidade e bem-estar social.

Na apresentação da edição brasileira, Walter Sorrentino, presidente da Fundação Maurício Grabois, afirma que o livro oferece “uma oportunidade única de compreender o pensamento por trás da Civilização Ecológica”. Segundo ele, o conceito nasce da experiência chinesa de modernização socialista e ganha relevância diante dos dilemas ambientais do século XXI.

Sorrentino também define a publicação como um acontecimento editorial e político de importância para o debate contemporâneo. Em sua avaliação, a obra aponta para “um socialismo capaz de reconciliar a humanidade com a natureza e afirmar, contra o desespero do capitalismo em crise, a esperança revolucionária de uma nova civilização”.

A tradução para o português foi feita pelo jornalista, editor e escritor Bernardo Joffily, com base na edição em espanhol traduzida por Lou Yu e Lin Yue. A publicação conta com apoio do Centro de Estudos Avançados Brasil-China (Cebrach) e está à venda pela Livraria Anita Garibaldi.

A edição brasileira é resultado de uma cooperação iniciada a partir do convênio firmado pela Fundação Maurício Grabois com a Academia de Marxismo e a Academia Chinesa de Ciências Sociais. A iniciativa aprofunda o intercâmbio teórico e científico entre Brasil e China, especialmente em torno de temas como socialismo, desenvolvimento, meio ambiente e modernização.

Antes mesmo de ser publicada em português, a obra foi tema de um grupo de estudos promovido em 2025 pela Fundação Maurício Grabois e pelo Cebrach. Os encontros virtuais reuniram pesquisadores, estudantes e militantes ambientais para debater o conceito de “civilização ecológica” e as reflexões propostas por Zhang Yongsheng. Os vídeos estão disponíveis no canal da TV Grabois no YouTube.

Seis perspectivas da modernização chinesa

Perspectiva ecológica da modernização chinesa é o primeiro volume da série “Seis perspectivas da modernização chinesa” publicado no Brasil. A coleção é editada por Jiang Hui, pesquisador em socialismo com características chinesas e ex-vice-presidente da CASS.

A série apresenta um panorama da modernização chinesa a partir de seis dimensões: o mundo, os valores, a história, a civilização, a democracia e a ecologia. O objetivo é oferecer uma leitura ampla e articulada sobre os fundamentos teóricos e práticos do processo de modernização conduzido pela China.

No prólogo da coleção, Jiang Hui afirma que os volumes buscam examinar a modernização ao estilo chinês por diferentes enfoques. “Como indica o título, a coleção aborda seis temas e dimensões, concentrando-se no estudo da modernização ao estilo chinês a partir de diferentes enfoques, formando assim um quadro teórico abrangente e interconectado”, destaca.

Hui também ressalta o esforço de tornar o debate acessível sem abrir mão da densidade acadêmica. “Esta obra busca combinar profundidade acadêmica com acessibilidade geral, visando esclarecer em detalhes a teoria e a inovação prática da modernização chinesa e destacar suas características originais, vantagens únicas, valores fundamentais e contribuições significativas”, enfatiza.

Sobre autor e tradutor

Zhang Yongsheng é doutor em Economia, pesquisador e diretor-geral do Instituto de Estudos da Civilização Ecológica da Academia Chinesa de Ciências Sociais. Suas principais linhas de pesquisa são a civilização ecológica e o desenvolvimento verde.

Bernardo Joffily é jornalista, ilustrador, editor e escritor. Tradutor de dezenas de livros do inglês, italiano, francês, espanhol e albanês, tem trabalhos publicados por editoras como a Companhia das Letras. É autor de Atlas Histórico IstoÉ Brasil 500 anos, Pequena história de um século da Revolução Russa e do romance Barata.