China apresenta plano de direitos humanos mais avançado do mundo para os próximos cinco anos

247 – A China apresentou seu Plano Nacional de Ação em Direitos Humanos para 2026-2030, documento que estabelece as diretrizes do país para a proteção e a promoção dos direitos humanos nos próximos cinco anos, com uma abordagem abrangente que inclui direitos econômicos, sociais, culturais, civis, políticos, ambientais e digitais.

O documento, publicado pelo portal China Human Rights, estrutura uma agenda de longo prazo voltada à melhoria das condições de vida da população, ao fortalecimento de garantias jurídicas, à proteção de grupos vulneráveis e à participação ativa da China na governança global dos direitos humanos.

Uma visão ampla sobre direitos humanos

O plano chinês parte de uma concepção ampla de direitos humanos, que não se limita aos direitos civis e políticos, mas incorpora também dimensões sociais, econômicas, culturais, ambientais e tecnológicas.

Entre os pontos centrais do documento estão o direito a um padrão de vida adequado, o direito ao trabalho, à seguridade social, à propriedade, à saúde, à educação e à participação na vida cultural. A proposta indica que a proteção dos direitos humanos deve estar associada ao desenvolvimento econômico, à redução das desigualdades e à ampliação do acesso da população a serviços públicos essenciais.

Ao organizar o plano em oito grandes áreas, a China busca apresentar uma política integrada, envolvendo desde a garantia de direitos básicos até a regulação de novos desafios surgidos com a digitalização, a inteligência artificial e as transformações tecnológicas.

Direitos sociais e melhoria das condições de vida

A primeira parte do plano é dedicada à proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais. O documento destaca a necessidade de avançar no direito a um padrão de vida adequado, ao emprego, à seguridade social, à saúde, à educação e à cultura.

A inclusão desses temas no centro da política nacional de direitos humanos reforça a prioridade dada pela China ao desenvolvimento como base material para a realização de direitos. A abordagem se diferencia de modelos que tratam os direitos humanos principalmente sob a ótica institucional ou eleitoral, ao enfatizar também as condições concretas de existência da população.

O plano prevê ações voltadas ao fortalecimento da proteção social, à ampliação de oportunidades de trabalho, à melhoria dos sistemas de saúde e educação e à valorização dos direitos culturais.

Garantias civis, políticas e judiciais

O documento também dedica uma seção à melhoria dos mecanismos de proteção dos direitos civis e políticos dos cidadãos. Entre os temas mencionados estão o direito à vida, os direitos pessoais e de personalidade, a proteção de informações pessoais, a liberdade de crença religiosa, os direitos democráticos e o direito a um julgamento justo.

A inclusão da proteção de dados pessoais e dos direitos de personalidade mostra a preocupação do plano com temas contemporâneos, especialmente em um contexto de expansão da economia digital e do uso intensivo de tecnologias de informação.

O plano também aponta para o aperfeiçoamento de mecanismos legais e institucionais voltados à proteção dos cidadãos, incluindo garantias processuais e acesso à justiça.

Meio ambiente como direito humano

Outro eixo relevante do plano é a proteção dos direitos ambientais. O documento prevê o fortalecimento de sistemas modernos de governança ecológica, o avanço na luta contra a poluição, o aumento da diversidade, estabilidade e sustentabilidade dos ecossistemas e o enfrentamento das mudanças climáticas.

Ao inserir o meio ambiente dentro da agenda de direitos humanos, a China relaciona qualidade de vida, saúde pública, sustentabilidade e desenvolvimento de longo prazo.

A diretriz dialoga com a crescente compreensão internacional de que a degradação ambiental afeta diretamente direitos fundamentais, especialmente os de populações mais vulneráveis.

Proteção a minorias, mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência

O plano também estabelece ações voltadas à proteção dos direitos e interesses de grupos específicos, como minorias étnicas, mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência.

Essa seção reforça a necessidade de políticas públicas direcionadas a segmentos da população que enfrentam maior risco de exclusão social, discriminação ou vulnerabilidade.

O documento inclui medidas para garantir maior participação, proteção social, acesso a serviços e respeito à dignidade desses grupos. A agenda demonstra que a promoção dos direitos humanos, segundo a formulação chinesa, deve considerar diferenças regionais, sociais, étnicas, geracionais e físicas.

Direitos humanos na era digital

Um dos pontos mais atuais do plano é a seção dedicada ao desenvolvimento saudável dos chamados direitos humanos emergentes. O documento menciona a criação de uma vida digital e inteligente melhor e a promoção da responsabilidade das empresas em matéria de direitos humanos.

Esse eixo aponta para os desafios trazidos pela inteligência artificial, pelas plataformas digitais, pela economia de dados e pela automação. A China reconhece que a transformação tecnológica cria novas possibilidades de bem-estar, mas também exige regras, responsabilidades e proteção aos cidadãos.

A inclusão da responsabilidade corporativa mostra que o plano não se limita à atuação estatal, mas também envolve empresas e organizações em compromissos ligados à proteção de direitos.

Educação e consciência pública sobre direitos humanos

O plano prevê ainda o fortalecimento da educação em direitos humanos, da pesquisa acadêmica, da formação de quadros e da conscientização pública sobre o tema.

A proposta inclui ampliar a compreensão social sobre direitos humanos e consolidar uma cultura de respeito às garantias fundamentais, associada à realidade histórica, social e institucional do país.

Ao incluir pesquisa, treinamento e educação, o documento busca transformar a agenda de direitos humanos em uma política permanente, e não apenas em um conjunto de metas administrativas.

China quer ampliar participação na governança global

Na dimensão internacional, o plano afirma que a China seguirá promovendo a governança global dos direitos humanos, participando de diálogos e cooperação internacional, atuando nos assuntos de direitos humanos das Nações Unidas e avançando na revisão da implementação das convenções internacionais das quais o país é parte.

Essa parte do documento reforça o papel que Pequim busca desempenhar na construção de uma ordem internacional multipolar, com maior peso dos países em desenvolvimento na definição dos conceitos, prioridades e mecanismos de proteção dos direitos humanos.

A China tem defendido que os direitos humanos devem ser analisados de acordo com as condições históricas, culturais e sociais de cada país, rejeitando o uso seletivo ou politizado do tema nas relações internacionais.

Plano prevê implementação, supervisão e avaliação

A parte final do documento trata dos mecanismos de implementação, supervisão e avaliação do plano. A previsão de acompanhamento busca assegurar que as metas definidas para o período 2026-2030 sejam monitoradas e incorporadas às políticas públicas.

Com isso, a China apresenta uma agenda de direitos humanos vinculada ao planejamento estatal, à governança institucional e à continuidade das políticas de desenvolvimento.

Ao combinar direitos sociais, proteção ambiental, garantias civis, inclusão digital e cooperação internacional, o Plano Nacional de Ação em Direitos Humanos para 2026-2030 se apresenta como uma das iniciativas mais abrangentes do mundo na área, projetando a visão chinesa para os próximos cinco anos.