Começa em Beijing Fórum de Alto Nível sobre Governança Global dos Direitos Humanos 2026

CGTN – Teve início nesta quinta-feira (11), em Beijing, o Fórum de Alto Nível sobre Governança Global dos Direitos Humanos 2026. O membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do PCCh, Li Shulei, participou da cerimônia de abertura.

Durante o evento, participantes destacaram a importância atribuída pelo presidente Xi Jinping ao respeito e à proteção dos direitos humanos. Em 2023, Xi enviou uma carta de felicitações ao fórum, na qual apresentou propostas para promover os direitos humanos por meio da segurança, do desenvolvimento e da cooperação.

Segundo os presentes, a China segue um caminho de desenvolvimento dos direitos humanos alinhado às suas condições nacionais e às tendências da época, tendo implementado com sucesso as quatro fases do Plano Nacional de Ação para os Direitos Humanos. Eles ressaltaram ainda que, no processo de modernização chinesa, o país tem aprimorado continuamente o nível de proteção dos direitos humanos e alcançado novos avanços nessa área.

Os participantes também avaliaram que o atual cenário internacional permanece complexo e instável, impondo desafios à promoção e à proteção dos direitos humanos. Nesse contexto, defenderam o fortalecimento da paz e da segurança mundiais com base no respeito mútuo, a priorização do desenvolvimento e uma distribuição mais ampla e equitativa de seus benefícios. Também destacaram a necessidade de respeitar as normas básicas das relações internacionais, promover maior cooperação para enfrentar desafios comuns e criar um ambiente internacional mais justo e favorável à concretização dos direitos humanos.

O evento reúne mais de 400 participantes de mais de 100 países e organizações internacionais e regionais, incluindo a Organização das Nações Unidas (ONU), para marcar o 40º aniversário da adoção da Declaração das Nações Unidas sobre o Direito ao Desenvolvimento.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Denise Melo

Fonte: CMG