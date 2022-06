'Os espíritos de Bruno Pereira estão passeando na floresta e espalhados na gente', diz esposa de indigenista

Apoie o 247

ICL

247 - Esposa do indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira, a antropóloga Beatriz Matos afirmou, nesta quinta-feira (16), em rede social, que os "espíritos do Bruno estão passeando na floresta e espalhados na gente, nossa força é muito maior".

Os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, e Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, confessaram o assassinato de Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Eles desapareceram no dia 5 deste mês na Amazônia.

Amarildo está detido desde 7 de junho. De acordo com a polícia, ele foi visto por ribeirinhos, no dia do desaparecimento, em uma lancha atrás da embarcação de Pereira e Phillips. Policiais encontraram vestígios de sangue no barco dele, que vinha negando ter qualquer relação com o caso. Oseney foi preso temporariamente nesta terça-feira (14) por 30 dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de Amarildo e Oseney, a Polícia Federal investiga mais três suspeitos pelo assassinato do jornalista e do indigenista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a corporação, o material orgânico encontrado durante buscas pelo indigenista e pelo jornalista é parte de estômago humano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE