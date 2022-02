Adrilles culpa "canceladores" por sua demissão da Jovem Pan

Apoie o 247

247 - O bolsonarista Adrilles Jorge se pronunciou nas redes nesta quarta-feira (9) após ser acusado de fazer um gesto nazista em programa da Jovem Pan (Veja Baixo) e ser demitido da emissora.

“Fui demitido da Jovem Pan. Por dar um tchau deturpado por canceladores . Infelizmente a pressão de uma turba canceladora e sua sanha de sangue surtiram efeito. Agradeço a jovem Pan pela oportunidade e a todos os amigos que lá conquistei e que em mim confiam e apoiam”, disse.

>>> "Intolerável", dizem Judeus pela Democracia sobre gesto de Adrilles Jorge na Jovem Pan

O comentarista Adrilles Jorge foi afastado da Jovem Pan depois de fazer um gesto com a mão direita, associado com o ‘Sieg Heil’, uma saudação Alemã que remete ao nazismo. Ele não deve participar do programa Morning Show nesta quarta-feira (09). As informações são do portal Poder 360.

O gesto foi feito durante um debate no programa Jovem Pan News sobre o caso do youtuber Monark, que defendeu a existência de um partido nazista no Brasil e também foi desligado do Flow Podcast.

Veja:

O vídeo em alta resolução de Adrilles Jorge fazendo SAUDAÇÃO NAZISTA. Esse sujeito deveria ser preso e a emissora ter sua concessão pública REVOGADA. pic.twitter.com/zObTCJG89h CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 9, 2022





