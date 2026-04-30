'Alcolumbre é inimigo do Brasil e precisa mostrar a cara no Congresso da bandidagem', desabafam internautas

247 - Internautas fizeram duras críticas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nesta quinta-feira (30) após a Casa Legislativa derrubar o veto do presidente Lula (PT) ao PL da Dosimetria. Na rede social X, as expressões “Alcolumbre mostra a cara”, “Alcolumbre inimigo do Brasil” e “Congresso da bandidagem” ficaram entre os assuntos mais comentados na plataforma.

Segundo um perfil do X, “o Congresso quer colocar estupradores e assassinos fora da cadeia para salvar um genocida golpista. A pior coisa que aconteceu ao Brasil foi essa familícia ter chegado ao poder, graças a algoritmos de ódio”. “Que desgraça. Congresso inimigo do povo. Alcolumbre mostra a cara”.

Outra pessoa fez a seguinte postagem: “a esquerda luta sozinha contra uma maioria de abutres corruptos da direita e centro! Por isso em Outubro é 13 de cabo a rabo!”.

Mais um perfil escreveu: “Alcolumbre odeia o Brasil. Congresso inimigo do povo. Alcolumbre odeia o Brasil. Congresso inimigo do povo. Alcolumbre mostra a cara. Alcolumbre inimigo do Brasil. Congresso da bandidagem”.

O Projeto de Lei da Dosimetria determina que, nos casos em que crimes como tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito são cometidos simultaneamente, a Justiça deve considerar apenas a sanção mais severa, descartando o acúmulo de penas.

Veja o que muda nas investigações e sentenças a pessoas condenadas por ações golpistas.

A esquerda luta sozinha contra uma maioria de abutres corruptos da direita e centro! Por isso em Outubro é 13 de cabo a rabo!



ALCOLUMBRE ODEIA O BRASIL

CONGRESSO INIMIGO DO POVO

ALCOLUMBRE MOSTRA A CARA

ALCOLUMBRE INIMIGO DO BRASIL

CONGRESSO DA BANDIDAGEM https://t.co/FQ7Q0L5xFK — Cap. Harris Antibozista 🫡 (@FabyMachadoS) April 30, 2026

CONGRESSO INIMIGO DO POVO



ALCOLUMBRE MOSTRA A CARA



ALCOLUMBRE INIMIGO DO BRASIL pic.twitter.com/Hnf9AzISA4 — Eduardo V. di Cantarelli - (@EB195) April 30, 2026

🚨 ATENÇÃO, MILITÂNCIA! AGORA É LUTA NAS REDES E NAS RUAS 🔥



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CONGRESSO INIMIGO DO POVO

CONGRESSO DA BANDIDAGEM

SEM ANISTIA

SEM DOSIMETRIA pic.twitter.com/p0hN8oUyT7 — coringapolitico (@coringapolitico) April 30, 2026

Quando vc tem um CONGRESSO INIMIGO DO POVO que sequestra orçamento, tem vários parlamentares suspeitos de corrupção em todos os sentidos, vc tem tbm um CONGRESSO DA BANDIDAGEM. É esse tipo que está tomando o poder.

Hj vão votar para libertar bandidos. E vc, de que lado está? pic.twitter.com/TJchUyLXiZ — Cassia (@cassiarsantos01) April 30, 2026

CONGRESSO DA BANDIDAGEM



CONGRESSO DA BANDIDAGEM



CONGRESSO DA BANDIDAGEM



CONGRESSO DA BANDIDAGEM



CONGRESSO DA BANDIDAGEM



CONGRESSO DA BANDIDAGEM



CONGRESSO DA BANDIDAGEM



CONGRESSO DA BANDIDAGEM



CONGRESSO DA BANDIDAGEM



CONGRESSO INIMIGO DO POVO — Jane Doe (@ju_na13) April 30, 2026

CONGRESSO INIMIGO DO POVO



ALCOLUMBRE MOSTRA A CARA



ALCOLUMBRE INIMIGO DO BRASIL pic.twitter.com/Hnf9AzISA4 — Eduardo V. di Cantarelli - (@EB195) April 30, 2026