'Alcolumbre é inimigo do Brasil e precisa mostrar a cara no Congresso da bandidagem', desabafam internautas
'O Congresso quer colocar estupradores e assassinos fora da cadeia para salvar um genocida golpista', denunciou um perfil em rede social
247 - Internautas fizeram duras críticas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nesta quinta-feira (30) após a Casa Legislativa derrubar o veto do presidente Lula (PT) ao PL da Dosimetria. Na rede social X, as expressões “Alcolumbre mostra a cara”, “Alcolumbre inimigo do Brasil” e “Congresso da bandidagem” ficaram entre os assuntos mais comentados na plataforma.
Segundo um perfil do X, “o Congresso quer colocar estupradores e assassinos fora da cadeia para salvar um genocida golpista. A pior coisa que aconteceu ao Brasil foi essa familícia ter chegado ao poder, graças a algoritmos de ódio”. “Que desgraça. Congresso inimigo do povo. Alcolumbre mostra a cara”.
Outra pessoa fez a seguinte postagem: “a esquerda luta sozinha contra uma maioria de abutres corruptos da direita e centro! Por isso em Outubro é 13 de cabo a rabo!”.
Mais um perfil escreveu: “Alcolumbre odeia o Brasil. Congresso inimigo do povo. Alcolumbre odeia o Brasil. Congresso inimigo do povo. Alcolumbre mostra a cara. Alcolumbre inimigo do Brasil. Congresso da bandidagem”.
O Projeto de Lei da Dosimetria determina que, nos casos em que crimes como tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito são cometidos simultaneamente, a Justiça deve considerar apenas a sanção mais severa, descartando o acúmulo de penas.
Veja o que muda nas investigações e sentenças a pessoas condenadas por ações golpistas.