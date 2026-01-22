Alta no preço dos chips pressiona indústria de eletrônicos de consumo

Reuters - A demanda global por smartphones, computadores pessoais e consoles de jogos deve diminuir este ano, à medida que empresas como a britânica Raspberry Pi e a HP Inc aumentam os preços de tabela para compensar o aumento nos custos dos chips de memória.

O rápido desenvolvimento da infraestrutura de inteligência artificial por empresas de tecnologia dos EUA, como a OpenAI, a Alphabet e a Microsoft, absorveu grande parte do fornecimento mundial de chips de memória, elevando os preços, uma vez que os fabricantes priorizam componentes para centros de dados com margens mais altas em detrimento dos dispositivos de consumo.

A Samsung , a SK Hynix e a Micron , as três maiores produtoras de chips de memória do mundo, disseram nos últimos meses que estavam lutando para acompanhar a demanda, ao mesmo tempo em que divulgavam resultados trimestrais otimistas, impulsionados pela alta nos preços de seus semicondutores.

Mas o aumento de preços está se espalhando pelos mercados de consumo.

As empresas de pesquisa IDC e Counterpoint agora esperam que as vendas globais de smartphones diminuam pelo menos 2% este ano, em uma reversão acentuada de suas perspectivas de crescimento há alguns meses. Isso marcaria o primeiro declínio anual nas remessas desde 2023.

O mercado de PCs deve encolher pelo menos 4,9% em 2026, segundo a IDC, após um crescimento de 8,1% no ano passado. Enquanto isso, espera-se que as vendas de consoles caiam 4,4% no ano corrente, após um crescimento estimado de 5,8% em 2025, de acordo com a TrendForce.

ESCOLHAS DIFÍCEIS PARA OS FABRICANTES

Embora várias empresas já tenham aumentado os preços, os pesos pesados do setor, Apple e Dell , enfrentam uma escolha difícil: assumir os custos e sacrificar as margens ou repassá-los aos consumidores, correndo o risco de prejudicar a demanda.

"Os fabricantes podem absorver alguns custos, mas, dada a escala da escassez, isso certamente se refletirá em preços mais altos para os consumidores", disse Jacob Bourne, analista da Emarketer.

"Isso resultará em vendas mais modestas de dispositivos de consumo em 2026. Será um desafio para essas empresas que estão tentando vender produtos em um momento de inflação mais ampla."

A pressão está sendo agravada pelas expectativas de que os aumentos de preços persistirão, possivelmente no próximo ano. A Counterpoint estima que os preços dos chips de memória aumentarão de 40% a 50% no primeiro trimestre, após o aumento de 50% do ano passado.

"Nos últimos dois trimestres, observamos uma inflação de preços de 1.000% em alguns produtos e os preços continuam a subir", disse Tobey Gonnerman, presidente da distribuidora de semicondutores Fusion Worldwide.

"Os consumidores podem esperar pagar preços significativamente mais altos por laptops, telefones celulares, wearables e dispositivos de jogos muito em breve."

Os analistas acreditam que o impacto provavelmente será mais pronunciado para os fabricantes de dispositivos de baixo e médio porte, como as fabricantes chinesas de smartphones Xiaomi e TCL Technology e a empresa de PCs Lenovo .

A TrendForce disse no ano passado que a Dell e a Lenovo estavam planejando aumentos de preços de até 20% no início de 2026.