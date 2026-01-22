Alibaba planeja abrir capital da unidade de fabricação de chips de IA, diz Bloomberg
Como primeiro passo, a Alibaba planeja reestruturar a unidade como um negócio parcialmente controlado pelos funcionários
22 Jan (Reuters) - A Alibaba está se preparando para listar sua divisão de fabricação de chips, a T-Head, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.
Como primeiro passo, a Alibaba planeja reestruturar a unidade como um negócio parcialmente controlado pelos funcionários antes de explorar uma oferta pública inicial, segundo a reportagem.
A Reuters não conseguiu verificar imediatamente as informações da reportagem.