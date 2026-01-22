TV 247 logo
      Alibaba planeja abrir capital da unidade de fabricação de chips de IA, diz Bloomberg

      Logotipo do grupo Alibaba em ilustração feita em 11 de fevereiro de 2025. REUTERS/Dado Ruvic (Foto: Dado Ruvic)

      22 Jan (Reuters) - A Alibaba está se preparando para listar sua divisão de fabricação de chips, a T-Head, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto. 

      Como primeiro passo, a Alibaba planeja reestruturar a unidade como um negócio parcialmente controlado pelos funcionários antes de explorar uma oferta pública inicial, segundo a reportagem.

      A Reuters não conseguiu verificar imediatamente as informações da reportagem.

