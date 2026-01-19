Empresas chinesas de chips de IA dominam ranking das 50 maiores do setor em 2025, aponta relatório

247 – Um ranking com as 50 principais empresas de inteligência artificial (IA) da China em 2025 indica que companhias especializadas em chips de IA foram as maiores vencedoras do ano, ocupando sete das dez primeiras posições. O relatório aponta que o movimento reflete a centralidade da computação e dos semicondutores na disputa tecnológica global e na estratégia chinesa de fortalecer sua capacidade interna.

Segundo a Xinhua, que divulgou os dados nesta segunda-feira (19), o levantamento Hurun China AI Top 50 colocou no topo três empresas diretamente ligadas ao setor de chips: Cambricon, Moore Threads e MetaX. Entre as 18 estreantes no ranking, 10 atuam com chips de IA, reforçando a tendência de rápida expansão do segmento.

Contexto: restrições dos EUA e corrida por computação própria

O relatório associa parte do protagonismo dessas empresas ao endurecimento das restrições dos Estados Unidos para exportação de chips avançados de IA. Rupert Hoogewerf, presidente e pesquisador-chefe do Hurun Report, afirmou que as limitações externas ajudaram a acelerar a busca chinesa por autonomia em poder computacional.

"O aperto das restrições de exportação dos EUA sobre chips avançados de IA acelerou o impulso da China por autossuficiência em poder computacional", disse Hoogewerf, segundo o relatório.

Dados: avanço de modelos abertos e empresas jovens

O documento também sustenta que a posição chinesa em IA se fortaleceu em 2025. Com base em dados de uso de 100 trilhões de tokens de uma plataforma terceirizada, o relatório afirma que a participação de mercado de modelos open-source chineses, que era de 1,2% no fim de 2024, cresceu de forma relevante em 2025, em alguns momentos chegando perto de 30%.

Outro destaque é a juventude das empresas do ranking: a idade média é de 12 anos. As mais novas listadas — Moonshot AI, Baichuan AI e StepFun — foram fundadas em 2023 e estão concentradas em modelos grandes de IA generativa (AIGC).

Aplicações, geografia e critérios do ranking

A lista inclui empresas que atuam em áreas como descoberta de medicamentos com IA, direção autônoma e tomada de decisão empresarial, apontando para expansão do uso da tecnologia em aplicações concretas. O relatório afirma ainda que essas companhias vêm funcionando como “habilitadoras”, impulsionando setores chineses como eletrônicos de consumo e veículos de nova energia na competição global.

No recorte geográfico, Pequim lidera com 19 empresas, seguida por Xangai (14) e Shenzhen (6). No total, as cidades chinesas de primeiro nível concentram mais de 80% das empresas listadas.

O ranking é baseado em valor corporativo: empresas listadas são avaliadas por capitalização de mercado a partir do fechamento de 9 de janeiro, e empresas não listadas por comparáveis do setor ou rodadas recentes de financiamento. O relatório também registra exclusões: companhias de robótica como UBTECH, empresas cujo núcleo não é principalmente IA, como ByteDance, e a DeepSeek, descrita como focada em pesquisa fundamental de IA, não entraram na lista.