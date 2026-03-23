Apoiada por Eduardo Cunha, Jovem Pan News estreia no Rio

247 - A Jovem Pan News vai expandir sua atuação no Sudeste com a inauguração de uma nova filial no Rio de Janeiro, prevista para 6 de abril. O movimento marca a entrada mais direta da emissora no mercado carioca de rádio all news, em um cenário já disputado por concorrentes consolidadas como CBN e BandNews, informa o Agenda do Poder.

A estratégia de expansão está associada ao ex-deputado Eduardo Cunha, responsável por impulsionar o projeto tanto no Rio quanto em Minas Gerais, onde também articula sua presença política.

A iniciativa busca atrair o público interessado em notícias em tempo real, com uma proposta editorial que pretende se diferenciar das rivais ao adotar uma abordagem mais alinhada a posições ideológicas conservadoras. Além da capital fluminense, há planos de expansão para cidades do interior do estado, incluindo Campos dos Goytacazes, Volta Redonda e Cabo Frio, poucos dias após a estreia no Rio.

A nova operação no Rio ocorre na frequência 90,7 FM, anteriormente pertencente a uma emissora de Rio Bonito. Para viabilizar o projeto, houve uma mudança na classificação da rádio, permitindo aumento de potência e transferência para a capital. Com transmissores instalados no Sumaré, operando com 50 kW, e estúdios localizados no edifício De Paoli, no Centro, a emissora passa a ter maior alcance e qualidade técnica.

O investimento no setor de comunicação também se estende a Minas Gerais, onde Eduardo Cunha já participa da gestão de pelo menos quatro emissoras voltadas ao público evangélico. Em Belo Horizonte, na Rádio Maravilha, ele integra programas com leitura de trechos bíblicos e comentários religiosos direcionados aos ouvintes.